Перезагрузить мозги и отдохнуть эмоционально. Это то, чего сейчас желает и требуется большинству украинцев. Из-за войны в стране люди ищут хотя бы однодневного спокойного отдыха. К тому же погода пока способствует. Уже нет летнего зноя и толп туристов. Так что можно спокойно ознакомиться с новыми туристическими локациями.

Агенты туркомпаний советуют – прежде чем уехать на отдых, даже кратковременный, следует учесть, безопасна ли местность.

– Во-вторых – это должно быть что-то, непричастное к войне. Правда, у нас есть туры, в которых, к сожалению, есть тема войны. К примеру, поездка в Чернигов. Мы показываем город по старой программе – древний город, но сейчас к программе добавились некоторые разрушения, которые есть в городе. Стоит отметить, эта программа в этом году менее популярна, чем в прошлом, – рассказывает директор туристической компании Руслан Мирошниченко.

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И чаще всего туристы выбирают регионы, где есть впечатляющие, сказочные виды и невероятная природа. Недалеко от Киева таким местом является, в частности, парк Александрия в Белой Церкви – один из крупнейших в Восточной Европе.

– Люди туда едут, несмотря на то, что иногда в городе случаются взрывы. Ведь именно на территории парка можно вдоволь нагуляться. Кроме того, там есть на что посмотреть. А осенние краски придают неповторимый колорит. Едут туристы также в Триполье, Вытачев, Ржищев. Чуть дальше от столицы тоже популярное место – Софиевский парк в Умани, – добавляет эксперт.

Гулять по Софиевскому парку можно в течение целого дня. Территория – более 170 га. И там будет чем заняться.

Среди кратковременных туров – Каменец-Подольский. Именно туда туристы едут, чтобы увидеть уникальную архитектуру. И именно там сохранилась средневековая крепость времен Киевской Руси.

– А еще там немало замков. Каменец-Подольский всегда популярен. А еще – Хотин, Черновцы. Они, кроме того что красивы и достойны внимания, безопасны по сравнению с другими регионами. В Каменец у нас есть трехдневный тур. Это большая экскурсия, и этот тур стоит 3900 грн. Туда входит проживание в хорошей гостинице, экскурсионное обслуживание, проезд. Единственное, что сюда не входят обеды. Они оплачиваются дополнительно, – указывает Руслан Мирошниченко.

Также достойны внимания места на Житомирщине, например Коростышевские карьеры.

Прекрасная идея осенью – посетить Карпаты. Одним из самых романтичных мест в горах называют самое высокогорное озеро Украины – Синевир. Именно на Закарпатье можно отдохнуть на термальных источниках, в городке Берегово.

– Там есть термальные купальни, вода в которых нагревается естественным путем. Температура термальных источников позволяет принимать ванны круглый год. А целебный состав воды помогает при разных болезнях. К тому же успокаивает нервы и помогает преодолеть стресс, – добавляет Мирошниченко.

В целом стоимость таких путешествий зависит от расстояния до Киева. Потому что сейчас основная составляющая в себестоимости туров – транспорт, учитывая существенное повышение цен на топливо.

– Поэтому туры-однодневки начинаются от 550-600 грн в день, и в принципе, до тысячи гривен. В эту сумму входит все. Там, где тысяча гривен, туда входит проезд, экскурсионное обслуживание, даже обед, входные билеты, – уточняет Мирошниченко.

Туристов в этом сезоне стало значительно меньше. По сравнению с прошлым годом, цифра уменьшилась в четыре раза. Так что большие группы сейчас туркомпании не набирают. Особенность этого сезона – в поездку везут группы даже из 10 человек. Все ради того, чтобы и люди могли отдохнуть, и компании работали.

Фото: Дендропарк Александрия