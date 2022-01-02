Насолодіться новим роком на повну, і нехай Covid-19 не стане вам на заваді. Створіть чеклист справ, які обовʼязково потрібно зробити протягом року. Час проводити дні з користю, а наш матеріал допоможе вам з вибором занять.

Що потрібно зробити в новому 2022 році

Зима

1. Відправитися у подорож – саме час вирушити в подорож і подивитися, як проводять новорічні свята в інших містах і країнах.

2. Навчитися чомусь новому – можливо, вас завжди цікавила гаряча Іспанія чи ви в захваті від італійської піци, а може, завжди мріяли переїхати до Парижа? Для цього потрібні знання не тільки англійської, а й інших мов, тож саме час починати їх вивчати.

3. Подивитися різдвяні фільми – смакувати гаряче какао на дивані й дивитися марафон найкращих різдвяних фільмів – це ідеальний спосіб поринути в атмосферу свята.

4. Почати сортувати сміття – ви можете справді допомогти планеті позбутися від зайвого сміття. Почніть з малого й поступово досягайте більшого.

5. Відвідати ковзанку – беріть своїх найкращих друзів та поспішайте розсікати лід ковзанами.

Весна

1. Обрати парфуми – весну краще розпочати з новим ароматом. Відвідайте парфумерний магазин та оберіть свіжий, ідеальний аромат, який змотивує вас до нових звершень та зарядить енергією.

2. Розбавити інтерʼєр яскравими барвами – популярні бренди меблів та декору пропонують купу ідей для швидкого перетворення вашої оселі. Тож, якщо ви вже давно хотіли змінити колір штор, пофарбувати стіни в яскравий відтінок або викинути старомодну вазу, яку дарувала тітка на новосілля – час настав.

3. Змінити стиль – після холодної зими хочеться знову розквітнути, вразити оточення й створити найкращу версію себе.

4. Записатися в спортзал – попереду літо, тож час відновлювати форму після зимових свят. Чому б не відвідати спортзал?

5. Прочитати книгу – книги, які стоять у вас на полицях, дуже сумують без вас, зверніть на них увагу та приділіть їм трохи часу!

Літо

1. Опанувати нове хобі – вʼязання, вишивання, співи, танці. Думали спробувати себе у чомусь із цього переліку? Мабуть, цей пункт – той самий знак, заклик до дії, на який ви так довго чекали.

2. Зробити генеральне прибирання – годі відкладати на завтра чи на наступні місяці, пора зробити масштабне прибирання оселі просто зараз.

3. Провести день без соцмереж – прогуляйтеся парком, сходіть у гості, покатайтеся на велосипеді – усе, що завгодно, аби тільки на день забути про соцмережі й дати собі відпочити від постійного залипання в Instagram.

4. Спланувати поїздку на море – найгарячіші курорти чекають на вас. Час купити квитки, взяти друзів або родичів і відпочити від сірих буднів.

5. Зустріти світанок – найкраще вибратися з друзями у ліс із наметами та зустріти схід сонця на березі озера, біля вогнища з чашкою гарячого чаю.

Осінь

1. Влаштувати велосипедну подорож з друзями – відчуйте себе героями “Дуже дивних справ”. Осінь, свіже повітря, тільки ви, ваші друзі й далека дорога.

2. Влаштувати фотосесію – подзвоніть фотографу або візьміть друзів та влаштуйте фотозйомку на вулицях вашого міста, вдома, у студії. Головне, щоб у результаті ви були задоволені, а зроблені світлини зігрівали вашу душу ще не одну осінь.

3. Відвідати музей або картинну галерею – час піти у картинну галерею або “прогулятися” залами онлайн-музеїв, не виходячи з дому.

4. Завести нові знайомства – можливо, ви завжди мріяли про інтернет-друга. Або про реального друга з вашого міста. Почніть знаходити своїх людей і свою компанію. Можливо, нові знайомства з часом переростуть у щось більше.

5. Влаштувати тематичну вечірку – немає жодних сумнівів у тому, що добре підібрана тема може перетворити вечірку на веселе й приголомшливе шоу.