Насладитесь новым годом по полной, и пусть Covid-19 не помешает вам. Создайте чеклист дел, которые нужно сделать в течение года. Пора проводить дни с пользой, а наш материал поможет вам с выбором занятий.

Что нужно сделать в новом 2022 году

Зима

1. Отправиться в путешествие – самое время отправиться в путешествие и посмотреть, как проводят новогодние праздники в других городах и странах.

2. Научиться чему-то новому – возможно, вас всегда интересовала горячая Испания или вы в восторге от итальянской пиццы, а может, всегда мечтали переехать в Париж? Для этого нужны знания не только английского, но и других языков, и сейчас самое время начать их изучение.

3. Посмотреть рождественские фильмы – смаковать горячее какао на диване и смотреть марафон лучших рождественских фильмов – это идеальный способ погрузиться в атмосферу праздника.

4. Начать сортировать мусор – вы можете действительно помочь планете избавиться от лишнего мусора. Начните с малого и постепенно достигайте большего.

5. Посетить каток – берите своих лучших друзей и спешите рассекать лед коньками.

Весна

1. Выбрать духи – весну лучше начать с новым ароматом. Посетите парфюмерный магазин и выберите свежий, идеальный аромат, который мотивирует вас к новым свершениям и зарядит энергией.

2. Разбавить интерьер яркими красками – популярные бренды мебели и декора предлагают множество идей для быстрого преобразования вашего дома. Итак, если вы уже давно хотели изменить цвет штор, покрасить стены в яркий оттенок или выбросить старомодную вазу, которую дарила тетя на новоселье – время пришло.

3. Изменить стиль – после холодной зимы хочется снова расцвести, поразить окружающих и создать лучшую версию себя.

4. Записаться в спортзал – впереди лето, поэтому время восстанавливать форму после зимних праздников. Почему бы не посетить спортзал?

5. Прочитать книгу – книги, которые стоят у вас на полках, очень скучают без вас, обратите на них внимание и уделите им немного времени!

Лето

1. Овладеть новым хобби — вязание, вышивание, пение, танцы. Думали попробовать себя в чем-нибудь из этого списка? Пожалуй, этот пункт — тот самый знак, призыв к действию, которого вы так долго ждали.

2. Сделать генеральную уборку — хватит откладывать на завтра или на следующие месяцы, пора сделать масштабную уборку дома прямо сейчас.

3. Провести день без соцсетей – прогуляйтесь по парку, сходите в гости, покатайтесь на велосипеде – все что угодно, лишь бы на день забыть о соцсетях и дать себе отдохнуть от постоянного залипания в Instagram.

4. Спланировать поездку на море – самые горячие курорты ждут вас. Пора купить билеты, взять друзей или родственников и отдохнуть от серых будней.

5. Встретить рассвет – лучше всего выбраться с друзьями в лес с палатками и встретить восход солнца на берегу озера, у костра с чашкой горячего чая.

Осень

1. Устроить велосипедное путешествие с друзьями – почувствуйте себя героями “Очень странных дел”. Осень, свежий воздух, только вы, ваши друзья и дальняя дорога.

2. Устроить фотосессию — позвоните фотографу или возьмите друзей и устройте фотосъемку на улицах вашего города, дома, в студии. Главное, чтобы в результате вы были довольны, а сделанные фотографии согревали вашу душу еще не одну осень.

3. Посетить музей или картинную галерею — пора посетить картинную галерею или “прогуляться” по залам онлайн-музеев, не выходя из дома.

4. Завести новые знакомства – возможно, вы всегда мечтали об интернет-друге. Или о реальном друге из вашего города. Начните находить своих людей и свою компанию. Возможно, новые знакомства со временем перерастут во что-то большее.

5. Устроить тематическую вечеринку – нет никаких сомнений в том, что хорошо подобранная тема может превратить вечеринку в веселое и потрясающее шоу.