Всеукраинский день библиотек отмечается ежегодно 30 сентября. На сегодняшний день в Украине насчитывается около 30 тыс. библиотек и миллионы книг.

Факты ICTV подготовили топ книг на осень 2021, которые точно стоят вашего внимания.

Аликс Э. Харроу — Десять тысяч дверей (Фэнтези)

Художественный рассказ о девушке по имени Дженьери, которая имеет удивительный дар — все, что она записывает, магическим образом осуществляется. Главная героиня любит читать книгу Десять тысяч дверей, и внезапно понимает, что все написанное тесно связано с ней и несет опасность. Читатели узнают о путешествиях девушки сквозь пространство и время, и приключения обещают быть насыщенными и интересными.

Юрий Винничук — Вілла Деккера (Роман)

Этот роман — что-то среднее между детективом и политическим триллером. Происходящее разворачивается в последнюю неделю перед Второй мировой войной. Читатели узнают больше об опасных приключениях и жестоких преступлениях, любовных интригах и тайной жизни довоенного Львова.

Стюарт Тертон — Семь смертей Эвелины Хардкасл (Детектив, триллер)

В основе романа лежит временная петля с убийством. Во время бала-маскарада происходит жуткое убийство — погибла девушка. Один из приглашенных гостей, Айден Слоун взялся за это дело с целью выяснить личность убийцы. День будет повторяться до тех пор, пока Айден не узнает все обстоятельства преступления. Но есть одна интересная деталь — ежедневно главный герой будет просыпаться в чужом теле.

Ярослава Литвин — Рік розпусти Клауса Отто Баха (Роман)

43-летний Клаус Отто Бах, житель немецкого города Киля, знакомится с иностранкой в интернете, а затем влюбляется в нее. Связь со второй половинкой обрывается, и мужчина спешит в Украину, чтобы снова наладить контакт с женщиной. Судьба подкинет Клаусу огромное количество приключений и испытаний, но он не планирует отступать.

Эрин Моргенштерн — Беззвездное море (Фэнтези)

Молодой ученый находит таинственную книгу в недрах библиотеки, и обнаруживает в ней свою историю из детства. Поки он ищет ответы на вопросы, судьба его заносит на бал-маскарад, в закрытый клуб и древнюю библиотеку под землей. В этом загадочном месте нет понятия о течении времени. Это история с огромным количеством загадок и детализированным миром, которая понравится всем любителям фэнтези.

Ирина Червинская — Шулак (Антиутопия)

Действия разворачиваются в 2139 году, где из-за катастрофы почти все живое на Земле уничтожено. Человечество создало мегаполис Шулак для дальнейшего проживания, но и здесь несладко — авторитарные законы, а также классовое деление. За малейшие ошибки правительство уничтожает личность людей, отправляя их в лаборатории для дальнейших испытаний. Однако нашлись и смельчаки, которые попытаются противостоять этой системе.

Майк Омер — Внутри убийцы (Детектив, триллер)

Детектив для настоящих любителей загадок. История разворачивается в Чикаго, где орудует серийный убийца. Полиции с этим делом не справиться, поэтому пришлось нанять настоящего профи — женщину-детектива, тонкого психолога. Однако справиться с маньяком ей будет трудно — она уже сталкивалась с серийным убийцей.

Фредрик Бакман — Вторая жизнь Уве (Роман)

Отличный роман о ворчливом старике, которого раздражает абсолютно все — соседи, неровно припарковавшие авто, брошенный мимо урны мусор, и даже воркующие птицы. Впрочем, главный герой имеет доброе сердце. Его жизнь кардинально меняется после появления новых соседей — она наполнится любовью, дружбой и приключениями.