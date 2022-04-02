На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого для багатьох медична допомога виявилася недоступною. Військові РФ продовжують знищувати лікарні та іншу інфраструктуру.

Але в період воєнного часу великі компанії, пов’язані з ринком медицини, простягли руку допомоги українцям, надавши свої послуги безкоштовно.

Серед таких компаній – Helsi. Сервіс дозволяє отримати консультацію медиків різних напрямків, які спеціалізовані Міністерством охорони здоров’я. Щоб записатися, потрібно лише вибрати потрібний час.

Безкоштовно українці можуть скористатися сервісами Doctor Online — Health Assistant. За допомогою нього можна отримати консультацію у сімейного лікаря або іншого фахівця, а також замовити ліки та розшифрувати результати аналізів – все це робиться онлайн.

Viveo Cares Foundation також надає цілодобову консультацію українцям, які цього потребують.

За допомогою Likar.support можна отримати медичну допомогу від волонтерів онлайн.

Консультацію психолога можна отримати за допомогою teplo.app якщо проблема пов’язана з війною в Україні.

Також багато закордонних компаній пішли назустріч українцям на тлі війни – жителі України можуть безкоштовно вивчати іноземні мови, що критично важливо для біженців, які змушені перетнути кордон.