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Як подорожувати безпечно: умови в’їзду українців до країн ЄС

19 Листопада 2021, 14:13
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Як подорожувати безпечно: умови в’їзду українців до країн ЄС

Країни ЄС змінили умови перетину своїх кордонів для громадян України. Тому перед плануванням своєї мандрівки необхідно детально вивчити правила в’їзду до відповідної держави.

Наразі для перетину кордону європейських країн з туристичною метою, крім стандартних документів, українцям необхідно надати:

  • Covid-сертифікат;
  • негативні результати тесту на коронавірус;
  • сертифікат про одужання.

Умови в'їзду українців до різних країн ЄС

Станом на 17 листопада українцям заборонені подорожі у такі країни: Білорусь, Болгарія, Сан-Марино та Мальта.

Перетнути кордони Іспанії, Франції, Німеччини, Бельгії, Данії, Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії можна лише за наявністю вакцинації. Для подорожі у Нідерланди українцям знадобиться вакцинація та тест.

Швеція, Сербія, Словенія, Португалія, Монако та Чорногорія приймають туристів за наявністю вакцинації або тесту.

Вакцинація або ПЛР-тест потрібні для подорожі в Угорщину, Грузію та на Кіпр. У двох останніх країнах від туристів потребують зробити додатковий тест після прибуття.

Полетіти в Ісландію можна лише за наявністю вакцинації, тесту або сертифікату про одуження та додаткового тесту.

Низка країн – Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн, Хорватія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Албанія, Молдова, Туреччина, вимагають від туристів вакцинацію або сертифікат про одуження або тест.

У Польщі, Австрії, Румунії, Норвегії, Фінляндії, Великій Британії, Італії, крім вакцинації або тесту, обов’язкова ще самоізоляція після прибуття.

Нагадаємо, що 9 листопада Рада ЄС виключила Україну із зеленого списку для подорожей через погіршення епідемічної ситуації.

У рекомендації зазначається, що перелік країн у списку переглядається щодва тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Водночас, перебування у червоному списку певної країни допускає можливість для повністю вакцинованих її громадян подорожувати. Відповідні рішення щодо країн поза зеленим списком ухвалює кожна країна-член ЄС самостійно.

Раніше Факти ICTV розповідали про умови перетину кордонів, котрі визначили ці країни.

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Джерело
ДАРТ
Теги
подорож , Туризм
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