Більшість з нас звикли асоціювати Карпати з літнім та зимовим відпочинком. Однак одну з найатмосферніших відпусток можна організувати саме в період міжсезоння – у листопаді та квітні.

І хоч у ці місяці Карпати схожі на прохолодну Скандинавію з дощами і туманами, на гірському курорті – це ідеальний час для того, щоб насолодитися спокоєм та відсутністю міської метушні.

Що таке Карпатське хюґе і чому варто відпочивати в міжсезоння в горах

Відпочинок в період міжсезоння недооцінюють саме через похмуру погоду та підвищену вологість. Але варто лише змістити фокус уваги, щоб побачити основні переваги відпочинку у цей час.

Зокрема, це найнижчі ціни на проживання, значно менша кількість туристів, можливість відволіктися від нав’язливих думок та відчути, ніби гори – тільки твої і для тебе.

Саме в цей період вечірній холод додає відчуття затишку в теплому комфортному будинку, а кожен туманний схід сонця в горах не схожий на попередній.

У котеджному містечку Phoenix Relax Park Bukovel листопад і квітень називають “карпатським хюґе” і пропонують поринути в його особливу атмосферу. Поняття “хюґе” з’явилося у Данії, і означає відчуття затишку, безпеки, турботи, радості від моментів та простих речей.

Для відчуття хюґе у Phoenix Relax Park є все необхідне – затишні будинки зі своєю кухнею, велика доглянута територія для прогулянок, атмосферні ресторації з видом на гори, можливості для активного відпочинку і творчості.

Що відомо про Phoenix Relax Park Bukovel

Це котеджне містечко з власною інфраструктурою у самому центрі Карпат (с. Поляниця, Івано-Франківської обл, 3 км до центру курорту Буковель).

На території площею 18 гектарів розміщено 129 будинків та два корпуси з 30 апартаментами. Тут є:

SPA-комплекс із хамамом, сауною, соляною кімнатою, критим басейном і панорамним джакузі на дровах; тут є масаж різних видів, комплексні SPA-програми та ритуали. А доповнить релакс для тіла неймовірний краєвид на гори.

Ресторан RestoBar Phoenix зі стравами європейської, азіатської та карпатської кухні регулярно пропонує гостям музичні вечори, а з середини листопада сюди приїздить театральна мінітрупа з камерними виставами.

Панорамний GastroPub GT. Тут можна скуштувати страви Ірландії, у меню є смажені раки, соковиті бургери, великий асортимент пива, ірландського віскі і коктейлів. Доповнити відпочинок можна ароматним кальяном.

Kids Club. Якщо ви приїхали на відпочинок з дітьми віком від 4 до 16 років, то для них на території комплексу є окремий двоповерховий котедж, облаштований під спеціальний ігровий простір. Активні та пізнавальні заняття з дітьми проводять професійні аніматори.

Крім цього, на території Phoenix Relax Park є контактний зоопарк з альпаками, гірськими козами і носухою; озеро з кольоровими рибками і артінсталяцією Стоунхендж; панорамні гойдалки та оглядовий майданчик; альтанки з мангалами; локації для занять спортом, салон краси, тренажерний зал, два відкриті басейни, які працюють тільки влітку.

Адміністрація комплексу надає послуги прокату велосипедів і лижного спорядження, за потреби вам допоможуть обрати тур, екскурсію чи трансфер до певної атракції.

Наразі у процесі будівництва перебуває “штучне море” у SPA-комплексі, а також торгово-розважальний центр з конференц-залами, рестораном і комфортними апартаментами.

Ціни в Phoenix Relax Park Bukovel

Котеджі комплексу створені у сучасному стилі barnhouse, приміщення функціональні та просторі. Особливістю виробництва є повна комплектація кухні: від побутової техніки до посуду.

Для відпочинку у Phoenix Relax Park можна забронювати апартаменти, мінікотеджі або шале.

Найбільша знижка на проживання – у листопаді та квітні. Приміром, апартаменти на двох на одну ніч коштуватимуть від 1 200 грн без сніданку та 2 тис. грн зі сніданками.

Мінікотедж з однією спальнею, вітальнею з повністю оснащеною кухнею та терасою коштує на двох 1 920 грн/ніч (тариф без сніданку).

Ніч у шале преміум з трьома роздільними спальнями та великою вітальнею з кухнею коштуватиме від 3 540 грн на чотирьох гостей.

Такий будинок ідеально підійде для відпочинку з дітьми або великої компанії (тариф на шістьох дорослих – 4 140 грн/ніч, без сніданку).

До речі, Phoenix Relax Park є dog friendly, тому в котеджах дозволено проживати з собачками не бійцівських порід та вагою до 5 кг.

Щодо цін у ресторані:

борщ із печі з меленим салом – 225 грн;

бограч – 295 грн;

вареники з картоплею і білими грибами у вершках – 250 грн;

банош з лісовими грибами у вершках – 225 грн;

салат з кроликом, копченими томатами, крутонами з пармезану та вершковим соусом – 295 грн;

паста Фетучіні чотири сири – 270 грн;

лимонне різотто з креветками – 335 грн.

Тригодинний відпочинок у SPA коштуватиме від 650 до 850 грн (у вартість входить халат, рушник та капці).

Щоб повністю відновитися і зняти втому, гостям пропонують різні види масажів, обгортання, пілінги для тіла, процедури для обличчя, а також інші комплексні SPA-програми і ритуали.

Зазначимо, що, на відміну від багатьох готелів, які закриваються у “низький сезон”, котеджне містечко Phoenix Relax Park Bukovel продовжує працювати, аби якомога більше гостей відчули атмосферу меланхолійних Карпат, розділили її з рідними та дізналися, що ж насправді означає карпатського хюґе.