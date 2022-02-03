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Під метрами мулу: біля берегів США знайшли затонулий корабель Джеймса Кука

3 Лютого 2022, 15:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джеймс Кук
Джерело: Depositphotos

Біля берегів США знайшли уламки корабля Endeavour англійського першовідкривача Джеймса Кука. Так, через 22 роки пошуків австралійським ученим вдалося віднайти його місце потоплення.

Відомо, що на цьому судні Джеймс Кук здійснив свою першу подорож до Тихого океану між 1768 та 1771 роками. Вже до 1775 року корабель став непридатним і був проданий приватному власнику, який перейменував його на Lord Sandwich. Вже 1778 року його потопили англійці у гавані Ньюпорта під час американської війни за незалежність.

– Ми можемо підтвердити, що це справді уламки корабля Кука. Це дуже важливий момент. Можливо, це одне з найважливіших суден у нашій морській історії, – заявив виконавчий директор Австралійського національного морського музею Кевін Самптіон.

Вчені заявили, що він розташований лише за 500 метрів від узбережжя, його закривав 14-метровий шар мулу, який накопичився майже за 250 років.

За словами вчених, час узяв свій – від корабля Endeavour на дні залишилося лише 15%. Експерти думатимуть, як його можна зберегти.

Нещодавно людство розкрило ще одну історичну таємницю – студенти змогли створити дрон з повітряними гвинтами. Леонардо да Вінчі намагався зробити схожий летючий апарат, але не вдалося. Так, інженери роздрукували гвинти на 3D-принтері. Під час польоту дрон видає незвичайний звук, схожий на дриль.

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Джерело
Sky News
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Корабель
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