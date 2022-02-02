Американські студенти змогли побудувати перший у світі дрон із гвинтоподібною конструкцією. Вони зробили те, що не вдалося художнику та винахіднику Леонардо да Вінчі.

Безпілотний дрон Crimson Spin створили інженери з Університету Меріленда – у повітря його підіймають архімедові гвинти. Спочатку цей винахід створили для переміщення води, але Леонардо глянув на ідею з іншого боку — він вважав, що ці гвинти здатні підіймати людей у ​​повітря.

Творці дрону роздрукували гвинти на 3D-принтері – вони надихнулися дизайнами винаходів італійського вченого. Правда, сам летючий апарат видає незвичайний звук, що нагадує дриль. Процес польоту коптера з лопатями звучить дещо інакше.

Інженери впевнені, що можна створити дрон із гвинтами у великих розмірах. Теоретично, його можна буде використовувати навіть для перевезення пасажирів та цінного вантажу.

Такі компактні апарати, що літають, можуть допомагати навіть рятувальникам. Так, на початку цього року дрон із дефібрилятором врятував мешканця Швеції від серцевого нападу. Йому надали допомогу протягом 10 хвилин після тривожного дзвінка.

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Також наприкінці грудня 2021 року в Африці вирішила транспортувати вакцини за допомогою дронів. Це помітно прискорило швидкість доставлення, що дуже важливо при короткому терміні придатності препаратів.