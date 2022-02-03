У берегов США нашли обломки корабля Endeavour английского первооткрывателя Джеймса Кука. Так, спустя 22 года поисков австралийским ученым удалось найти его место потопления.

Известно, что на этом судне Джеймс Кук совершил свое первое путешествие в Тихий океан между 1768 и 1771 годами. Уже к 1775 году корабль пришел в негодность и был продан частному владельцу, который переименовал его в Lord Sandwich. Уже в 1778 году его потопили англичане в гавани Ньюпорта во время американской войны за независимость.

— Мы можем подтвердить, что это действительно обломки корабля Кука. Это важный момент. Возможно, это одно из самых важных судов в нашей морской истории, — заявил исполнительный директор Австралийского национального морского музея Кевин Самптион.

Ученые заявили, что он расположен всего в 500 метрах от побережья, его закрывал 14-метровый слой ила, который накопился почти за 250 лет.

По словам ученых, время взяло свое — от корабля Endeavour на дне осталось лишь 15%. Эксперты будут думать, как его можно сохранить.

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