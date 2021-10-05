Дорогу до художнього музею імені Луньова, який розташований в селі Пархомівка Харківської області, почали ремонтувати.

У фонді Пархомівського музею зібрано понад 7 тис. експонатів – унікальні твори живопису, графіки, скульптури, цінні матеріали з археології та етнографії. Є картини всесвітньо відомих художників, таких як Пабло Пікассо, Каземір Малевич, Ілля Рєпін та інші.

Ініціатор проекту, політолог Микола Давидюк в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів детальніше про таку ініціативу.

За словами Миколи, вони обрали саме цей музей, оскільки хочуть показати іншим населеним пунктам проект із брендингу території.

– Хочемо показати, що можна запустити історії успіху для населеного пункту іншими інструментами, наприклад: аграрка, дотації, кредити чи промисловість. Ми говоримо, що мистецтво і віртуальні активи якраз таки можуть бути таким інструментом розвитку території і можуть витягнути її з депресивної зони, – сказав Давидюк.

Він зазначив, що вони з командою знайшли художній музей імені Луньова і вирішили, що саме він може стати тригером розвитку і самого села, і мікрорегіонів.

– Комунікаційна компанія, яку ми провели – повісили білборди в 10 регіонах, рекламу на київському ТРЦ Gulliver, запустили активності в соцмережах, – зумовила те, що 5-7 млн ​​людей дізналися про музей і його популярність почала зростати. Стало плюс 50% щомісяця до трафіку туристів, – сказав Микола.

Крім того, він зазначив, що кілька великих бізнесів хочуть туди зайти. Тому в рамках президентської програми Велике будівництво розпочався ремонт дороги.

– Якби не музей, то дорогу б не почали будувати. Це перший крок до відновлення території і запуску її нової історії, – зазначив політолог.

Давидюк сказав, що в них багато партнерів і спонсорів, які їм допомагають і з якими вони роблять колаборації. Також допомагали й київські бізнесмени.

– До того ж ми самі також вкладаємо свій час і таланти, – підсумував він.

У 1955 році з ініціативи вчителя історії, шанувальника старовинної культури і мистецтва Панаса Луньова був заснований Пархомівський художній музей. Він зі своїми учнями збирав картини, ікони, старовинний одяг, вишивки і предмети побуту в Пархомівці та сусідніх селах.

У перші роки існування музею подарували близько 50 творів живопису і графіки харківські художники.

Сьогодні колекція художнього музею за своєю цінністю не поступається багатьом обласним галереям, оскільки в ньому зберігаються твори всесвітньо відомих творців.

Крім того, останнім часом українські художники дарують музею свої картини.