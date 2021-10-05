Дорогу к художественному музею имени Лунева, который расположен в селе Пархомовка Харьковской области, начали ремонтировать.

В фонде Пархомовского музея собрано более 7 тыс. экспонатов — уникальные произведения живописи, графики, скульптуры, ценные материалы по археологии и этнографии. Есть картины всемирно известных художников, таких как Пабло Пикассо, Каземир Малевич, Илья Репин и другие.

Инициатор проекта, политолог Николай Давыдюк в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал детальнее о такой инициативе.

По словам Николая, они выбрали именно этот музей, поскольку хотят показать другим населенным пунктам проект по брендингу территории.

— Хотим показать, что можно запустить истории успеха для населенного пункта другими инструментами, например: аграрка, дотации, кредиты или промышленность. Мы говорим, что искусство и виртуальные активы как раз таки могут быть таким инструментом развития территории и могут вытянуть ее из депрессивной зоны, — сказал Давыдюк.

Он отметил, что они с командой нашли художественный музей имени Лунева и решили, что именно он может стать триггером развития и самого села, и микрорегиона.

— Коммуникационная компания, которую мы провели — повесили билборды в 10 регионах, рекламу на киевском ТРЦ Gulliver, запустили активности в соцсетях, — привела к тому, что 5-7 млн людей узнали о музее и его популярность начала расти. Стало плюс 50% ежемесячно к трафику туристов, — сказал Николай.

Кроме того, он отметил, что несколько больших бизнесов хотят туда войти. Поэтому в рамках президентской программы Большое строительство начался ремонт дороги.

— Если бы не музей, то дорогу бы не начали строить. Это первый шаг к восстановлению территории и запуска ее новой истории, — отметил политолог.

Давыдюк сказал, что у них много партнеров и спонсоров, которые им помогают и с которыми они делают коллаборации. Также помогали и киевские бизнесмены.

— Плюс мы сами также вкладываем свое время и таланты, — подытожил он.

В 1955 году по инициативе учителя истории, почитателя старинной культуры и искусства Афанасия Лунева был основан Пархомовский художественный музей. Он со своими учениками собирал картины, иконы, старинную одежду, вышивки и предметы быта в Пархомовке и соседних селах.

В первые годы существования музею подарили около 50 произведений живописи и графики харьковские художники.

Сегодня коллекция художественного музея по своей ценности не уступает многим областным галереям, поскольку в нем хранятся произведения всемирно известных творцов.

Кроме того, в последнее время украинские художники дарят музею свои картины.