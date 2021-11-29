Пасажир без квитка витримав 2,5 год. перельоту у відсіку для шасі

Пасажир без квитка сховався у відсіку для шасі літака та пережив переліт із Гватемали до Маямі (США).

Чоловік, якого помітили на літаку American Airlines, сидів на злітно-посадковій смузі й мав приголомшений вигляд, поки наземний персонал давав йому воду.

Чоловік у джинсах, футболці, куртці та черевиках виглядав цілим і неушкодженим.

Агентство митного та прикордонного контролю США підтвердило, що чоловікові 26 років, і його доставили до лікарні після того, як він пережив переліт із Гватемали до Маямі, який тривав дві з половиною години.

– Офіцери митної та прикордонної служби США в міжнародному аеропорту Маямі затримали 26-річного чоловіка, який намагався уникнути виявлення у відсіку шасі літака, що прибув із Гватемали, – йдеться у заяві Агентства митного та прикордонного контролю.

Чоловіка оглянула служба невідкладної медичної допомоги та доставила його до лікарні для медичного обстеження.

В Агентстві митного та прикордонного контролю США заявили, що розслідування щодо цього інциденту досі триває.