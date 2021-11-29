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Пассажир без билета выдержал 2,5 часа перелета в отсеке для шасси

29 ноября 2021, 12:25
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Пассажир без билета выдержал 2,5 часа перелета в отсеке для шасси
Источник: Depositphotos

Пассажир без билета спрятался в отсеке для шасси самолета и пережил перелет из Гватемалы в Майами (США).

Мужчина был замечен сидящим на взлетно-посадочной полосе возле самолета American Airlines, когда он выглядел ошеломленным, пока наземный персонал давал ему воду.

Мужчина в джинсах, футболке, куртке и ботинках выглядел целым и невредимым.

Агентство таможенного и пограничного контроля США подтвердило, что мужчине 26 лет, и он был доставлен в больницу после того, как пережил перелет из Гватемалы в Майами, который продолжался два с половиной часа.

— Офицеры таможенной и пограничной службы США в международном аэропорту Майами задержали 26-летнего мужчину, который пытался избежать обнаружения в отсеке шасси самолета, прибывшего из Гватемалы, — говорится в заявлении Агентства таможенного и пограничного контроля.

Мужчину осмотрела служба неотложной медицинской помощи и доставила его в больницу для медицинского обследования

В Агентстве таможенного и пограничного контроля США заявили, что расследование по этому инциденту все еще продолжается.

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Источник
Sky News
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