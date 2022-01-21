19-річна Зара Резерфорд встановила рекорд у польоті навколо світу — вона стала наймолодшим пілотом, якому вдалося це зробити. Для досягнення цієї мети їй знадобилося 155 днів.

Зара присвятила свій рекорд усім молодим жінкам, які намагаються досягти мети.

– Дій. Це вимагає багато часу, терпіння, багато роботи, але це неймовірно, – заявила дівчина.

Зара додала, що пригода принесла їй стільки ж гострих відчуттів, як і страху — від замерзлої тундри в Сибіру до тайфунів на Філіппінах та суворої краси Аравійської пустелі.

Дівчина додала, що її літак також наражався на небезпеки — одного разу він наповнився димом від лісових пожеж у Каліфорнії.

Її досягнення потрапило до Книги рекордів Гіннесса – результат Зари побив рекорд 30-річної льотчиці Шаести Вайз 2017 року. Політ мав зайняти три місяці, погода та проблеми з візою продовжили її подорож як мінімум на два місяці.

У своїй подорожі завдовжки понад 52 тис. км вона зробила зупинки на п’яти континентах та відвідала 41 країну.

— Але ж я ніколи не думала, що це можливо. Мені завжди здавалося, що це дуже складно, небезпечно та дорого, — сказала вона.

Відомо, що здійснити ідею їй вдалося завдяки пожертвуванням та спонсоруванню.