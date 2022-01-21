19-летняя Зара Резерфорд установила мировой рекорд в кругосветном полете — она стала самым молодым пилотом, которому удалось это сделать. На достижение этой цели ей понадобилось 155 дней.

Зара посвятила свой рекорд всем молодым женщинам, которые пытаются достичь целей.

— Действуй. Это требует много времени, терпения, много работы, но это невероятно, — заявила девушка.

Зара добавила, что приключение принесло ей столько же острых ощущений, сколько и страха — от замерзшей тундры в Сибири до тайфунов на Филиппинах и суровой красоты Аравийской пустыни.

Девушка добавила, что ее самолет также подвергался опасностям — однажды он наполнился дымом от лесных пожаров в Калифорнии.

Ее достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса — результат Зары побил рекорд 30-летней летчицы Шаесты Вайз 2017 года. Полет должен был занять три месяца, погода и проблемы с визой продлили ее путешествие как минимум на два месяца.

В своем путешествии протяженностью более 52 тыс. км она сделала остановки на пяти континентах и ​​посетила 41 страну.

— Но я никогда не думала, что это возможно. Мне всегда казалось, что это слишком сложно, опасно и дорого, — сказала она.

Известно, что осуществить идею ей удалось благодаря пожертвованиям и спонсированию.