Плануючи свої подорожі, українці беруть до уваги поради друзів та родичів. Також дієвим інструментом для планування подорожей вважають соцмережі.

У Державному агентстві розвитку туризму провели аналіз джерел інформації, на які покладаються сучасні мандрівники перш ніж запланувати свої подорожі.

Так, спочатку громадяни нашої країни віддають перевагу порадам друзів і родичів, які проживають в Україні. Далі – соціальні мережі.

На третьому місці – поради друзів та родичів, які проживають за кордоном. На четвертому – YouTube-контент про подорожі, на п’ятому – вибір без вибору, оскільки це робітники чи бізнес-поїздки. Закривають топ-6 – телепрограми, присвячені подорожам.

30% опитаних респондентів, які обрали соцмережі, віддають перевагу Facebook. Серед людей 15-24 років – 31%, 35-44 років – 84%, 55-64 років – 87%.

Instagram, як інструментом для планування подорожей користується насамперед молодь. У віці 15-25 років – 84%, 25-34 – 58%, 55-64 – 22%.

Що стосується месенджерів, то Viber частіше використовують старші люди, Telegram – навпаки. Найменш популярними при ухвалені рішень щодо подорожей виявилися TikTok і Twitter. Однак перший все ж таки використовують у питаннях поїздок частіше.

Зібрані аналітичні дані повністю підтверджують: digita-реклама та промо є основним шляхом для заохочення подорожувати до тієї чи іншої локації. Про це каже голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.