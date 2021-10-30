Де відпочивати в Єгипті взимку

Коли настають зимові холоди, температура повітря опускається нижче нуля, навколо сніг, ми завжди згадуємо тепле літо і хочемо повернутися у сонячні дні. Узимку це можливо, варто тільки взяти відпустку і поїхати відпочивати у теплі країни.

Найпопулярнішим місцем відпочинку за кордоном взимку став Єгипет. Тисячі українців летять туди відпочивати зимою після свят. Але щоб ваш відпочинок в Єгипті взимку був вдалим, треба знати кілька нюансів.

Якщо ви думаєте, який зимовий місяць краще обирати для відпочинку, то зупиніться на січні чи лютому, адже після новорічних свят ціни на путівки зменшуються.

Зима для Єгипту, як і для нас, найхолодніша пора року. Тільки якщо в Україні температура може сягати 20°C нижче нуля, то в курортній країні вона тримається на рівні 21-24 °C вище нуля вдень та 16-17 °C вночі; температура води – 20-22 °C.

Але варто пам’ятати, що зима в Єгипті дуже вітряна, що може спричиняти дискомфорт, бо, незважаючи на теплу погоду, вітер – холодний. Тож треба правильно вибрати курорт, щоб відпочинок приніс задоволення.

Серед найпопулярніших курортів для українців: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса Алам.

Відпочинок у Хургаді, напевно, буде найхолоднішим у цю пору року, адже вона знаходиться на рівнині, де вітри відчуваються найбільше, а поруч пустеля.

Звісно, цей курорт має в своєму арсеналі захищені від вітру бухти та готелі, де є басейн з підігрівом, але повністю захистити місцевість від вітру не вдається.

Марса Алам – найсхідніший курорт Єгипту, взимку він найтепліший, розташований на 300 км нижче Хургади.

Температура повітря тут найвища, ніколи не опускається нижче 24 °C, а температура води – 22 °C. Не можна сказати, що у Марса Аламі зовсім не віють вітри, але в готелях-бухтах туристам буде дуже комфортно.

Шарм-ель-Шейх – найпопулярніший курорт в Єгипті серед туристів як влітку, так і взимку. Це не дивно, адже тут є усі комфортні умови для відпочинку, особливо взимку.

Тут більш горбистий рельєф, тому місто захищене від вітру. Але температура повітря тут нижча, ніж в Марс Аламі, вночі може сягати 15 °C. З іншого боку, тут вища температура води за рахунок коралів, які нагріваються від сонця.

Через те, що в Єгипті взимку не курортний сезон, ціни стають нижчими. Тур можна замовити від $700 на двох дорослих у 5-зірковий готель, а якщо брати гарячі путівки, то можна вкластись навіть у $500.

Єгипет підходить не тільки тим, хто любить пляжний відпочинок, а й туристам, які за активний відпочинок. Тут на вибір є безліч екскурсій: від пірамід до катання на яхтах, можна милуватися красою мечетей або ж пізнавати підводний світ. Тут кожен знайде розваги собі до смаку.

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