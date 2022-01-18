Новогодние праздники и застолья подходят к концу. Самое время отправиться на поиски приключений! Ведущая реалити Ревизоры на пороге (Новый канал) Анна Жижа поделилась своими любимыми местами недалеко от Киева.

Отмечайте, где не были, и обязательно планируйте очередное маленькое путешествие.

Ландшафтный парк в селе Буки

Где: 120 км от Киева

– Очень хорошее место, один лишь его вид доставит вам удовольствие. Здесь много памятников, которые, по словам экскурсоводов, обладают волшебными свойствами (улыбается). К примеру, три лягушки, к которым можно прикоснуться на удачу. Фонтан, который раньше украшавший Майдан Независимости. На территории есть небольшой зоопарк, башни, мосты, Сказочная поляна с фигурками героев сказок. К сожалению, зимой парк не работает, но как-то в несезон дружелюбный охранник меня пропустил на полчасика. Может, и вам повезет? Кстати, владелец парка живет на его территории, – говорит телеведущая.

Зоопарк 12 месяцев

Где: село Демидов 25 км от Киева

– Современный и удивительный зоопарк. Вас ждет встреча с около 100 видами редких и экзотических животных. В настоящее время зоопарк переживает нелегкие времена. Из-за локдаунов посетителей стало значительно меньше. И теперь животным не хватает внимания и общения, а зоопарку – средств на корма. Посетите это место и помогите животным добрым словом и добрым делом. Мой любимый павильон – обезьяний (улыбается), – говорит Анна.

Трахтемиров

Где: село в Черкасской области, 130 км от Киева

– Одно из сакральных мест Украины, в прошлом – казацкая столица. Место неописуемой красоты со многими тайнами, место силы. Сегодня на территории Трахтемировского полуострова действует национальный ландшафтный заповедник. А в княжеские времена здесь стоял летописный древнерусский город Заруб, известный своим монастырем. Надо просто побыть там наедине с природой, молча, и почувствовать энергетику места, – говорит ведущая.

Букский каньон

Где: недалеко от Умани (Черкасская область), 180 км от Киева

– Произведение искусства от природы. Мини-Норвегия с ее фьордами. Рекомендую отправиться туда летом, чтобы погреть косточки на теплых камнях и послушать реку, – говорит Анна.

Коростышевский каньон

Где: Житомирская область, 100 км от Киева

– Каньон имеет форму подковы с озером внутри. Вокруг озера возвышаются гранитные скалы и растет лес. Большое впечатление производит прозрачная вода, в ней идеально видно дно. Коростышевский каньон – это невероятно красивое место, которое просто очаровывает. Лес, скалы и озеро вместе образуют цельную композицию. Я обожаю взять чай в термокружке, плед, книгу и поехать к каньону хотя бы на несколько часов, – говорит ведущая.

Смотрите премьеру реалити Ревизоры на пороге 14 февраля на Новом канале. В каждом выпуске три пары отельеров будут поочередно гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса.

В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было комфортнее всего. И, что важно, голосовать своими деньгами! Самостоятельно решая, на сколько тянет сервис, гостеприимство и номера отеля.