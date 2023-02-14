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Ложа, підземне озеро, будинок Фантома: Airbnb пропонує гостям провести ніч у паризькій опері Гарньє

14 Лютого 2023, 09:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Театр Гарнье
Джерело: Depositphotos

У паризькому оперному театрі Гарньє можна буде пожити. Одну з театральних лож там перетворили на розкішну спальню з видом на зал і сцену.

Забронювати театр для житла можна 1 березня, саме перебування відбудеться 16 липня. Вартість однієї ночі – €37. Повідомляє платформа для пошуку житла Airbnb.

Крім того, що Гарньє тимчасово може перетворитися у ваш будинок, там також можна буде погуляти по залах культової будівлі, відвідати справжнє підземне озеро, будинок Фантома, описаний в романі Привид опери Гастона Леру.

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– Класична історія мого прадіда протягом багатьох років надихала багатьох людей. Це ідеальний час, щоб вшанувати його пам’ять і запросити фанів в знамениту обстановку його улюбленого роману, щоб залишитися там раз в житті, – сказала правнучка французького письменника Гастона Леру Веронік Леру.

Оперний театр Гарньє розташований в центрі Парижа. Він є одним з найвідоміших і значущих театрів опери та балету в світі.

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