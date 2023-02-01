Туризм в Україні продовжує триматися на плаву – кількість бронювань у готелях до кінця 2022 року скоротилася лише на 13% порівняно з показниками до пандемії Covid-19.

За даними сервісу для бронювання житла Booking.com, війна з Росією не так вплинула на туризм в Україні, як очікувалося.

– 2019 рік був найкращим в Україні за кількістю як заброньованих, так і прожитих ночей. Попри величезну кількість атак на наші міста, четвертий квартал 2022 року ми завершили із падінням 13%. Якби не атаки РФ, то ми могли наблизитись до показників пандемії Covid-19, – зазначила market team manager українського офісу Booking.com Ірина Куліш.

Примітно, що за майже рік в умовах війни середня вартість за ніч практично не змінилася у 2021 та 2022 роках – 1 328 грн та 1319 грн відповідно.

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Найчастіше гості обирали проживання на 2-6 днів – таких бронювань було 52%. Друге місце за однієї ночі – 33%. Решта – на тиждень і більше.

При виборі готелях українці найбільше цікавилися наявністю бомбосховища, генераторів, стабільного інтернету, води та опалення.

Найчастіше шукали житло у Львові, Києві та Буковелі.