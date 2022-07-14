Нині в Україні немає безпечної території для відпочинку. Відносно спокійно на Закарпатті, особливо у горах. Туристичні центри та клуби, а також екскурсоводи поступово відновлюють тут свою роботу. І пропонують різні варіанти відпочинку в Карпатах. Тим паче, психологи радять через війну не відмовляти собі у мандрах. Навіть якщо це одноденний піший похід. Бо він допоможе відновити сили і відволіктися.

– На 25 лютого у мене з групою туристів був запланований зимовий похід у гори, та повномасштабне вторгнення змінило наші плани. Я чотири місяці не був у горах. І лише три тижні тому таки пішов у похід. Це була гора Петрос, 2020 метрів над рівнем моря. Туристи, а це місцеві та переселенці, дуже хотіли побачити цвітіння рододендронів. Це – неймовірна краса, якою ми змогли намилуватися досхочу, – згадує Сергій Прокоп, екскурсовод, гід-провідник, котрий працює у туризмі уже 13 років.

Захопливих маршрутів на Закарпатті розроблено чимало. Можна відвідати найцікавіші та найвідоміші місця. Гіди допоможуть навіть по-новому побачити ті куточки Закарпаття, в яких ви вже бували. Відпочинок у горах – це пішохідні маршрути, дика природа та неймовірні озера. Кожен туристичний центр та екскурсовод мають свої унікальні пропозиції.

– Один із моїх маршрутів – це похід до серця Чорногірського хребта. Тут дуже мальовнича природа і відкриваються неймовірні краєвиди. Це гори Туркул, Шпиці, Гомул та озеро Несамовите, що на висоті 1750 метрів над рівнем моря. Похід одноденний, але триває від ночі до ночі. Стартуємо з Ужгорода, забираємо людей в Мукачеві та Хусті. Загальний трек – майже 25 км. Це мандрівка для витривалих і підготовлених туристів. Для новачків є легші маршрути, – зауважує Сергій Прокоп.

Найпопулярніший похід – на Говерлу, найвищу гору України. Старт із боку Закарпаття, загальний трек – 16 км. Сам похід займає близько 9 годин. Ще один маршрут – на гору Кам’янка, що на Міжгірщині. Старт із Синевирського перевалу. Уже тут від навколишньої краси захоплює дух. Чим вище на гору – тим кращі краєвиди. В ущелинах тут ховаються села.

Зараз дивляться

Та навіть у відносно безпечному Закарпатті нині діють певні обмеження. За безпеку тут відповідають місцева влада, ДСНС, військові та поліція. Тому туристам варто звернутися до них, аби з’ясувати, які місця можна відвідувати, а які – ні.

Під забороною прикордонні ділянки. Зокрема, у гірському масиві Мармароси та на території Ужанського національного парку. Екскурсоводи кажуть: там, на початку маршрутів, стоять військові. Далі не пускають і попереджають про заборону мандрівок цією територією. Точний перелік заборонених ділянок туристичних маршрутів можна знайти на сайті Закарпатської ОВА.

Рада оборони Закарпаття із 5 липня заборонила в’їжджати в ліси на території області на автомобілях та іншій самохідній техніці. Через велику пожежонебезпеку, щоб не допустити масових загорань. Це рішення є обов’язковим для виконання, і на нього теж варто зважати.

На Закарпатті популярний екотуризм. Чимало туристичних маршрутів пролягають заповідною територією. Тому тут нічого не зривають, не ламають, а лише милуються красою. Туристичні групи невеликі – максимум 12 людей. Плата за мандрівку територію Карпатського біосферного заповідника зросла. Торік коштувала 30 грн із людини, тепер – 50. Ці гроші вже включені у вартість походу.

Коштують одноденні екскурсії горами від 500 до 1000 грн. Вартість залежить від транспортних витрат. Для учасниць походу, у котрих чоловік, батько, брат чи коханий служить у ЗСУ – 50% знижки. Частину грошей екскурсовод віддає волонтерам.

У гірські походи не варто ходити самостійно. Хоча маршрути промарковані, краще скористатись послугами гідів-провідників. Мандруючи лісами, треба дотримуватися загальних правил безпеки та слідкувати за повідомленнями ДСНС. Особливо, за прогнозом погоди – вона у горах надзвичайно мінлива. Екскурсоводи перед мандрівкою попередять про речі, які обов’язково треба взяти із собою у похід.

– Це палки, їжа на цілий день, запас води, дощовик. Кепку, легкий рюкзак, захисний крем від сонця та обов’язково швидкі вуглеводи, горішки чи шоколад. Бо в горах потрібна енергія. А вона витрачається при навантаженнях, – пояснює Сергій Прокоп.

Щоб відпочити у лісі, піднятися на полонини та вирушити у похід, кожному мандрівнику обов’язково слід зареєструватися у місцевому управлінні ДСНС. Заповнюючи спеціальну форму, необхідно вказати контакти усіх учасників туристичної групи, дату виходу та повернення, а також маршрут походу. І раптом у зазначений час група туристів не вийде на зв’язок, рятувальники одразу ж вирушать на допомогу.

Якщо дотримуватись усіх запроваджених обмежень на час дії воєнного стану, порад досвідчених гідів-провідників і застережень рятувальників, відпочинок у горах принесе задоволення та дозволить перезавантажитись. Бо найкраще лікує душу природа.