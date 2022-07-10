Пилипець влітку – це чудове і тихе місце для відпочинку. Тут навколо величні гори, мальовничі краєвиди, джерельна чиста вода та свіже повітря. Посеред віковічних смерек у лісах – спокій, якого не знайти більше ніде.

Високогірне село Пилипець (Закарпатська область) відоме як гірськолижний курорт. Але зайнятися тут є чим упродовж усього року.

Зараз тут малолюдно. Тому це відмінне місце, щоб послухати тишу, поспостерігати за природою, переключитися, відпочити і відновити свій фізичний та емоційний стан.

Зараз дивляться

Дістатися до Пилипця нині можна трьома способами – автомобілем, автобусом та потягом. Який із них дешевший і зручніший – вирішувати вам.

До Ужгорода регулярно їздять потяги із Харкова, Києва, Одеси та Львова. Від Ужгорода сюди 135 кілометрів. Від станції Воловець, де зупиняються поїзди – лише 14. До курорту можна замовити недорогий трансфер або таксі.

До карантину і повномасштабної війни гірський Пилипець щодня відвідували тисячі туристів. Тепер їх тут майже немає. Після 24 лютого усі готелі і турбази були заселені переселенцями. Хтось дозволяв жити безкоштовно, інші платили лише за комунальні послуги.

Нині половина внутрішньо переміщених осіб уже виїхала з території курорту. Тут достатньо вільних місць, заклади розміщення наразі можуть прийняти 1 тис. відпочивальників.

– Загалом на курорті рівень завантаженості дуже низький, десь 20%. Мало туристів нині у горах. Люди менше подорожують. В основному це вікенд-тури для місцевих. Посеред тижня гостей дуже мало, – каже туризмознавець, викладач факультету туризму та міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету Олександр Коваль.

Ціни на проживання у Пилипці менші на 20%, аніж торік. У зеленій садибі доба на одного коштуватиме від 150 грн. У готелі від 500-700 до 1,5 тис. грн залежно від класу готелю. Ціни доступні. Умови – хороші.

– У нашій садибі шість номерів. У трьох із них із початку війни живуть переселенці – дві сім’ї із Запоріжжя, одна – з Києва. Ми можемо прийняти 20 людей. На літо дуже мало запитів. Дзвінків мало, навіть щоб поцікавитися, не те щоб забронювати житло. Двомісний номер у нас коштує 400 грн. Торік був 500. Без сніданку. Сніданки у нас коштують 80 грн, вечері – 150, – розповідає власниця зеленої садиби Вікторія Яслиган.

У Пилипці є чим зайнятися і на що подивитися. Можна просто милуватися краєвидами, дихати на повні груди та слухати дзюрчання прозорої води у найближчому потічку. Це неабияк заспокоює.

Хто хоче активності та екстриму, може вирушити в гори. Навколо Пилипця пролягає безліч туристичних маршрутів. Вони зараз відкриті, і ними можна пройти.

Найвідоміший туристичний об’єкт цього курорту – водоспад Шипіт. Він – один із найкращих в Україні. Висота водоспаду – 14 метрів. Він не замерзає навіть у найлютіші морози. Шум води чутно здалеку, тому водоспад легко знайти.

Від Пилипця до нього веде кілька стежок. Дорогою – сувенірне містечко із крамничками, де багато всякого оригінального краму. А ще – прохолодні напої та смачні страви.

Туристи біля Шипіту фотографуються. Кажуть, що кришталевий водограй нагадує їм шепіт. Відчайдухи у літню спеку під водою, що спадає, навіть купаються. Хоча вона – крижана.

Ще однією особливістю Пилипця є гора Гимба. Це найвідвідуваніша вершина полонини Боржави. З неї відкриваються неймовірні краєвиди. Висота Гимби 1 491 метр.

На гору можна піднятися на крісельному підйомнику. Взимку він возить на схили лижників та сноубордистів. Підйом триває 20 хвилин. Коштує в обидва боки 180 грн.

На вершині гори на мандрівників чекають квадроцикли та навіть параплани. Одна година їзди на квадроциклі коштує на двох 1 тис. грн, але є обов’язкова умова. Разом із вами має їхати ще й інструктор. А це ще – 1 тис грн.

Літати на парапланах цього літа тут почали тиждень тому. Це неймовірне задоволення і незрівнянні відчуття. Екстрим, відчуття вільного польоту і справжньої свободи.

Полонина Боржава – найкраще місце для польотів в Україні, бо вона полога. Тут неймовірні краєвиди, які захоплюють дух. Усі польоти для туристів обов’язково з інструктором. Тривають 15 хвилин із набором висоти до 1,5 тис. м. Коштує таке задоволення 1,5 тис. грн. Частину грошей інструктори віддають ЗСУ.

У Пилипці є кілька чанів. Там можна оздоровитися та оригінально відпочити, скориставшись цією унікальною терапією. Працюють сауни.

Якщо на цей курорт приїдете на кілька днів, можна вирушити на екскурсії до найвисокогірнішого в Україні озера Синевир, до села музеїв Колочава, піти в реабілітаційний центр бурих ведмедів і обов’язково власноруч назбирати смачних і вітамінних чорниць. Саме зараз ці дикі ягоди дозріли.

Відвідати всі туристичні принади Пилипця можна за один день. З Ужгорода організовують спеціальні тури за 600 грн із людини – з трансфером і харчуванням. Якщо добиратися самостійно – вийде дешевше.

В умовах війни в Україні нині нема безпечних місць. Але поруч із Пилипцем немає стратегічних об’єктів. На території села є два великі укриття, де під час повітряної тривоги сховаються усі місцеві і гості курорту. Про наявність безпечних сховищ у зелених садибах треба уточняти у їх власників перед бронюванням.

– Деякі готелі мають підвальні приміщення. Спеціальних сховищ не будували. Але небезпеки у нас нема. На території, якщо говорити конкретно про нашу громаду, нема стратегічних об’єктів. І у нас доволі спокійна ситуація у громаді. Є облаштовані укриття. Ми розклеїли повсюди по Пилипцю карти. Там інформація – де розташовані укриття і як до них добиратися. З цим нема проблеми, – запевняє голова Пилипецької територіальної громади Віталій Пиринець.

Усі сільські садиби, готелі і колиби у Пилипці працюють. Їх відремонтували й причепурили. Тут чекають на туристів.