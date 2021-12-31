Київська новорічна ялинка, розташована на Софійській площі, увійшла до рейтингу 15 найкрасивіших у Європі. Вона розташувалася на 13 місці – між святковими деревами Польщі та Італії.

– Столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу та традицій. Різдвяних ярмарків у Києві не один, а кілька. Помилуватися однією з найкрасивіших ялинок у Європі можна на Софійській площі. Штучне дерево прикрашене гірляндами на десятки кілометрів, – зазначив у своєму рейтингу сайт Europe Best Destinations.

Нагадаємо, що запалили головну ялинку країни 18 грудня. Цього року порушили 8-річну традицію запалювання дерева 19 грудня, у День святого Миколая. Про причини змін не розповіли, але саме дерево виглядає чарівно.

Висота ялинки – 31 метр, і її прикрашають понад 20 тис. іграшок – червоного та золотого відтінків, а над деревом засяяла 10-кілометрова гірлянда у вигляді великого купола. Локацію навколо неї прикрасили у стилі Різдва.

Для тих, хто хоче не лише побачити головну святкову ялинку, у Києві є величезна кількість місць, які можна відвідати на свята разом із друзями та родиною. Ковзанки, атракціони та резиденція Санти – всі ці місця вже відкриті для гостей. Де провести Новий рік 2022 у Києві — читайте у матеріалі Фактів ICTV.