За 2021 год в бюджет Украины поступили рекордные 244 млн грн туристического сбора. Это на 86,8% больше, чем в прошлом году (130,6 млн грн).

В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и четыре области. Столица Украины пополнила бюджет на 68 млн грн, Одесская область – на 26,8 млн грн, Львовская – 23 млн грн, Киевская – 15,3 млн грн, Закарпатская – 11,7 млн грн.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, туристический сбор является важным индикатором развития туристической отрасли Украины.

– В 2022 году мы нацелены установить прозрачные и честные правила для всех участников рынка. Верю, в этом году Верховная Рада примет Закон О туризме, который установит системные принципы в работе туристической отрасли, которая, откровенно говоря, на протяжении 30 лет развивалась хаотично. Законопроект касается и туристического сбора, которым должны быть наполнены целевые туристические фонды общин. Средства должны использоваться исключительно для реализации стратегии развития туризма, — отметила глава ДАРТ.

Следует заметить, что из 244 млн грн туристического сбора 154 млн грн были уплачены юридическими лицами и еще 90 млн – ФОПами. Самыми успешными оказались летние и осенние месяцы. Летом заработали 35% от общего годового туристического сбора, а осенью – 40%.

Ставка сбора устанавливается по решению местных советов на каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. На 2021 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма.

Напомним, что в 2021 году Украину посетили 4,2 млн иностранцев. Это на 26,3% больше, чем в 2020 году.

Чаще всего в Украину приезжали люди из соседних стран. Также в десятку вошли Турция, Германия, Израиль и США.