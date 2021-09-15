Куди поїхати в Єгипет восени

Плануєте відпочинок восени в Єгипті, однак не знаєте, куди краще з’їздити? Під час планування відпустки потрібно враховувати особливості погоди на різних курортах та святкові дні, що впливають на ціни турів у сонячну країну.

Серед найкращих місць – Шарм-ель-Шейх, Хургада, Сома-Бей, Дахаб, Ель-Гуна та Сафага, розташовані на узбережжі Червоного моря. Факти ICTV зібрали список курортів, на які обов’язково варто поїхати на відпочинок в Єгипті восени.

Шарм-ель-Шейх

Шарм-ель-Шейх – туристичний центр Єгипту. Курорт підходить для любителів активного проведення часу – сюди варто поїхати хоча б для того, щоб зануритися у море з аквалангом.

Стовпчики термометра восени в цьому місті показують денну температуру на рівні від +32, до вечора вона може опуститися до +25. Вартість термінової путівки на одного дорослого на сім днів – від 7 тис. грн.

Хургада

Температура в Хургаді вдень ​​стартує від +30, ближче до ночі стовпчики термометра опускаються до +20. Це курортне місто підійде для тих, хто надає перевагу лінивому відпочинку.

Ціни на термінові путівки в Хургаду за одного дорослого на сім діб в осінній сезон стартують від 6,5 тис. грн.

Сома-Бей

Сома-Бей – молодий курортний район на узбережжі Червоного моря. Це місцевість серед пустель та гір, а вздовж берега є рифи, оточені підводною флорою та фауною.

Погода восени в Сома-Беї дуже спекотна – температура вдень від +30. Вартість путівки за одного дорослого на сім ночей – від 10 тис. грн.

Дахаб

У Дахаб обов’язково варто приїхати туристам, які люблять активний відпочинок. Тут розташовані станції навчання віндсерфінгу – виду парусного спорту, в основі якого лежить керування легкою дошкою на водній поверхні.

А нещодавно курорт став відомий, як центр дауншифтингу – філософії життя заради себе та відмови від чужих цілей. Це не дивно, адже саме тут туристи насолоджуються кожним моментом.

Денна температура тут така ж, як і в інших містах на узбережжі Червоного моря, однак більш вітряна. Вартість путівки в Дахаб за одного дорослого на сім днів стартує від 8,5 тис. грн.

Ель-Гуна

Туристичний курорт розташований між водами Червоного моря та гірським хребтом Етбай. Всі споруди тут зведені на маленьких острівцях, з’єднаних між собою мостами, на яких курсують човни.

Тут є багато пляжів, тому Ель-Гуна підійде для тих, хто любить тишу. Однак нудьгувати не доведеться – туристи можуть сходити на риболовлю, водні лижі або майстер-клас з дайвінгу, віндсерфінгу та кайтсерфінгу.

Денна температура – від +32, проте в цій місцевості вітряно. Ціни на путівки за одну людину на сім ночей – від 8,5 тис. грн.

Сафага

Сафага – невелике курортне місто на узбережжі Червоного моря. Місцевість вважається бальнеологічним центром – морський пісок тут має цілющі властивості, виліковує захворювання шкіри та опорно-рухової системи.

Цей курорт обожнюють люди, які люблять активно проводити час. Вдень тут можна зайнятися дайвінгом та серфінгом, а вночі сходити на гучну вечірку на пляжі.

Денна температура – від +30, ближче до ночі вона опускається до +25, водночас місцевість вітряна. Ціни на путівки за одного дорослого на сім ночей в осінній період стартують від 7,5 тис. грн.