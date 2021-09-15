Куда поехать в Египет осенью

Планируете отдых осенью в Египте, однако не знаете, куда лучше съездить? При планировании отпуска нужно учитывать особенности погоды на разных курортах и праздничные дни, влияющие на цены туров в солнечную страну.

Среди лучших мест — Шарм-эль-Шейх, Хургада, Сома-Бей, Дахаб, Эль-Гуна и Бур-Сафага, расположенные на побережье Красного моря. Факты ICTV собрали список курортов, на которые обязательно стоит поехать на отдых в Египте осенью.

Шарм-эль-Шейх

Шарм-эль-Шейх — туристический центр Египта. Курорт подходит для любителей активного времяпровождения — сюда стоит поехать хотя бы для того, чтобы погрузиться в море с аквалангом.

Столбики термометра осенью в этом городе показывают дневную температуру на уровне от +32, к вечеру она может опуститься до +25. Стоимость горящей путевки на одного взрослого на семь дней — от 7 тыс. грн.

Хургада

Температура в Хургаде днем стартует от +30, ближе к ночи столбики термометра опускаются до +20. Этот курортный город подойдет для тех, кто предпочитает ленивый отдых.

Цены на горящие путевки в Хургаду за одного взрослого на семь суток в осенний сезон стартуют от 6,5 тыс. грн.

Сома-Бей

Сома-Бей — молодой курортный район на побережье Красного моря. Это местность в окружении пустыни и гор, а вдоль берега находятся рифы, окруженные подводной флорой и фауной.

Погода осенью в Сома-Бей очень жаркая — температура днем от +30. Стоимость путевки за одного взрослого на семь ночей — от 10 тыс. грн.

Дахаб

В Дахаб обязательно стоит приехать туристам, которые любят активный отдых. Здесь расположены станции обучения виндсерфингу — виду парусного спорта, в основе которого лежит управление легкой доской на водной поверхности.

А недавно курорт стал известен, как центр дауншифтинга — философии жизни ради себя и отказа от чужих целей. Не удивительно, ведь именно здесь туристы наслаждаются каждым моментом.

Дневная температура здесь такая же, как и в остальных городах на побережье Красного моря, однако более ветреная. Стоимость путевки в Дахаб за одного взрослого на семь дней стартует от 8,5 тыс. грн.

Эль-Гуна

Туристический курорт расположен между водами Красного моря и горным хребтом Этбай. Все постройки здесь находятся на маленьких островках, соединенных между собой мостами, по которым курсируют лодки.

Здесь расположено много пляжей, поэтому Эль-Гуна подойдет для тех, кто любит тишину. Однако скучать не придется — туристы могут сходить на рыбалку, водные лыжи или мастер-класс по дайвингу, виндсерфингу и кайтсерфингу.

Дневная температура — от +32, однако в этой местности ветрено. Цены на путевки за одного человека на семь ночей — от 8,5 тыс. грн.

Бур-Сафага

Бур-Сафага — небольшой курортный город на побережье Красного моря. Местность считается бальнеологическим центром — морской песок здесь обладает целебными свойствами, излечивающими заболевания кожи и опорно-двигательной системы.

Этот курорт обожают люди, любящие активное времяпровождение. Днем здесь можно заняться дайвингом и серфингом, а ночью сходить на шумную вечеринку на пляже.

Дневная температура — от +30, ближе к ночи она опускается до +25, в то же время местность ветреная. Цены на путевки за одного взрослого на семь ночей в осенний период стартуют от 7,5 тыс. грн.