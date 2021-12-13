Незабаром розпочнеться сезон новорічних корпоративів. Компанії активно бронюють кафе, ресторани, караоке-бари і думають, чим здивувати своїх співробітників, щоб вони розслабилися після важких робочих буднів.

Фахівці стверджують, що гуляння цьогоріч будуть масовими та гучними, оскільки люди вже скучили за живим спілкуванням. Тому багато компаній ще починаючи з жовтня бронювали кафе та ресторани, а також замовляли новорічне меню.

– Наразі у моді мікс, тобто можуть бути салати, суші, локшина Wok, італійські страви, якісь канапе. Тобто – суміш різних кухонь, оскільки люди не хочуть їсти лише домашню їжу, вони хочуть, щоб їх дивували, – сказала співзасновниця національної ресторанної асоціації Ольга Насонова.

Середній чек на людину становитиме від 800 до 1,5 тис. грн. За ці гроші можна буде спробувати щось новеньке. Якщо бюджет урізали, тоді вам на кейтеринг – це коли страви вам приготують та доставлять на корпоратив. Так вийде дешевше.

Якщо з бюджетом зовсім туго, то у невеликому караоке-барі вам можуть замовити недорогу їжу прямо з ресторану та налити коктейль. Бюджет – до 800 грн.

Танцюристи, еквілібристи, ілюзіоністи і навіть популярні артисти. Багато компаній зараз готові на солідні витрати, аби лише дати своїм дорогим співробітникам хоч трохи відпочити та зарядитися новими силами.

– Гонорари навіть найдешевших артистів – це $1 тис. Це може бути тисяча, може бути дві, може й чотири, якщо кілька людей, – сказала Ольга Насонова.

Щоправда, це лише мінімальні розцінки, оскільки більшість артистів, особливо відомих та популярних, тепер нарозхват.

Наприклад, гонорар гурту Антитіла – близько $20 тис. Без обмежень – $15-20 тис., іноді буває більше.

Корпоративи зірки називають лише підробітком, завдяки якому вкладають гроші у творчість.

– Я не скажу, що Антитіла люблять корпоративи, але вони приносять кошти, які ми потім інвестуємо в наші кліпи, в пісні. Ми, звичайно, погоджуємось виступати на корпоративах, тільки на похороні не граємо, – сказав соліст гурту Тарас Тополя.

Якщо на артистів грошей немає, то замовляють діджеїв. На корпоративах вони настільки популярні, що у передноворічний час вільного не знайти.

Діджей Вел розповідає, що музикою може створити такий настрій, що навіть найсуворіша керівниця почне танцювати.

І це ще не всі корпоративні забави. Щоб публіка не засмутилася та отримала позитивні емоції, організатори замовляють для неї еротичні танці. Після локдаунів та карантинів спокусливі шоу – найпопулярніша розвага.

Ресторатор Ігор Савчук назвав розцінки, так один танець коштуватиме від 3 до 7 тис. грн.

Музичний продюсер Володимир Бебешко в розважальному бізнесі чогось тільки не бачив. Говорить, стриптиз і без карантину був популярний. І не лише жіночий.

Ну і який же новорічний корпоратив без ялинки, Діда Мороза та Снігуроньки. Цього року одна година коштує від 3 тис. грн.

І, нарешті, не забудьте про подарунки для своїх колег. Навіть невеликий презент може підняти їм настрій на весь рік.