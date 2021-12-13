Совсем скоро начнется сезон новогодних корпоративов. Компании активно бронируют кафе, рестораны, караоке-бары и думают, чем удивить своих сотрудников, чтобы они расслабились после тяжелых рабочих будней.

Специалисты утверждают, что гуляния в этом году будут массовыми и громкими, поскольку люди уже соскучились по живому общению. Поэтому многие компании еще начиная с октября бронировали кафе и рестораны, а также заказывали новогоднее меню.

— Сейчас в моде микс, то есть могут быть салаты, суши, лапша Wok, итальянские блюда, какие-то канапе. То есть — смесь разных кухонь, поскольку люди не хотят есть только домашнее еду, они хотят чтобы их удивляли, — сказала соучредительница национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова.

Средний чек на человека будет составлять от 800 до 1, 5 тыс. грн. За эти деньги можно будет попробовать что-нибудь новенькое. Если бюджет урезали, тогда вам на кейтеринг — это когда блюда вам приготовят и доставят на корпоратив. Так получится дешевле.

Если с бюджетом совсем туго, то в небольшом караоке-баре вам могут заказать недорогую еду прямо из ресторана и налить коктейль. Бюджет — до 800 грн.

Танцоры, эквилибристы, иллюзионисты и даже популярные артисты. Многие компании сейчас готовы на солидные расходы, лишь бы дать своим драгоценным сотрудникам хоть немного отдохнуть и зарядиться новыми силами.

— Гонорары даже самых недорогих артистов – это $1 тыс. Это может быть тысяча, может быть две, может и четыре, если несколько человек, — сказала Ольга Насонова.

Правда, это лишь минимальные расценки, поскольку большинство артистов, особенно известных и популярных, теперь нарасхват.

Например, гонорар группы Антитела — около $20 тыс. Без Обмежень — $15-20 тыс., иногда бывает больше.

Корпоративы звезды называют только подработкой, благодаря которой вкладывают деньги в творчество.

— Я не скажу, что Антитела любят корпоративы, но они приносят средства, которые мы потом инвестируем в наши клипы, в песни. Мы, конечно, соглашаемся выступать на корпоративах, только на похоронах не играем, — сказал солист группы Тарас Тополя.

Если на артистов денег нет, то заказывают диджеев. На корпоративах они настолько популярны, что в предновогоднее время свободного не найти.

Диджей Вел рассказывает, что музыкой может создать такое настроение, что даже самая строгая руководительница начнет танцевать.

И это еще не все корпоративные забавы. Чтобы публика не загрустила и получила положительные эмоции, организаторы заказывают для нее эротические танцы. После локдаунов и карантинов соблазнительные шоу – самое популярное развлечение.

Ресторатор Игорь Савчук назвал расценки, так один танец стоит от 3 до 7 тыс. грн.

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко в развлекательном бизнесе чего только не видел. Говорит, стриптиз и без карантина был популярен. И не только женский.

Ну и какой же новогодний корпоратив без елки, Деда Мороза и Снегурочки. В этом году один час стоит от 3 тыс. грн.

И наконец, не забудьте о подарках для своих коллег. Даже небольшой презент может поднять им настроение на весь год.