Осінь — чудова пора для подорожей. Для тих, хто не хоче сидіти вдома і нудьгувати, Факти ICTV підготували найкращі ідеї для подорожі на 2-3 дні Україною восени.

Ця добірка підкаже, куди поїхати на вихідні автомобілем, потягом або рейсовим автобусом у межах країни.

Селище Ворохта

Зазвичай восени хочеться кардинально змінити декорації, а не просто заселитися в готель біля озера. Подорож у Карпати чудово підійде для тих, хто хоче активного відпочинку — тут можна поблукати лісами, а також піднятися на гори.

Ворохта — ідеальне місце для такого відпочинку. Селище оточене Карпатським національним природним парком, і в жовтні починається сезон білих грибів.

Як дістатися: потягом або авто до Івано-Франківська, а потім — маршруткою до Ворохти. Є можливість дістатися до селища і поїздом зі Львова — це займе понад 4 год, а ціна на квиток починається від 150 грн.

Зупинитися можна в готелях і приватних будинках — ціни починаються від 450 грн з людини за ніч.

Кам’янець-Подільський

Це місто в Хмельницькій області є справжнім скарбом для любителів старих замків. Місце знамените завдяки старій фортеці — її заснували наприкінці XIV століття, і вона донині в хорошому стані. Щоб пройти всі закутки, необхідно витратити величезну кількість часу — чудова можливість провести кілька днів у Кам’янці-Подільському.

Як дістатися: до міста зазвичай ходять прямі поїзди — доїхати з Києва можна за 9 год за 250 грн.

У Кам’янці-Подільському можна зупинитися в готелях — ціни за ніч у готелях і апартаментах починаються від 500 грн.

Озеро Синевир

Це місце називають Морським оком. Озеро має максимальну глибину в 22 метри, а вода тут надзвичайно чиста. Навколо нього — суцільні ліси, оскільки озеро Синевир розташоване в Національному природному парку.

Як дістатися: рекомендується добиратися автомобілем через село Міжгір’я. Можна також поїздом або електричкою зі Львова до станції Воловець, а далі маршруткою.

Залишитися на ночівлю можна і біля озера — щоб переночувати з наметом, варто запастися теплими речами та їжею.

Оселитися в готелі теж можна — вони розташовані в найближчих селах Синевир і Синевирська Поляна. Оскільки місце туристичне, ціни можуть кусатися — за ніч доведеться заплатити від 600 грн.

Національний дендрологічний парк Софіївка

Це унікальне місце в Умані чудово підійде для осінньої подорожі. Тут велика кількість різних локацій — відвідувачі зможуть насолодитися лебединим ставком, фонтанами, водоспадами, і навіть підземною річкою Стікс. Місце наскільки велике, що для прогулянки парком рекомендується брати велосипед. Парк можна з легкістю пройти за два дні.

Як дістатися: з Одеси та Черкас можна дістатися поїздом, з Києва зручно автобусом і автомобілем. Дорога зі столиці займає близько 3 год — приблизна відстань між містами 210 км.

В Умані можна зупинитися в одному з готелів – ціни за одну ніч починаються від 600 грн.

Національний історико-культурний заповідник Качанівка

Гарна локація для повільної осінньої прогулянки. Це місце продовжує набирати популярність завдяки зніманням відомої драми Кріпосна, прем’єра якої відбулася у 2019 році на телеканалі СТБ. У жовтні та листопаді це місце буде просто усипане жовтим листям, що створить унікальну атмосферу.

Де розташовується: с. Качанівка, Чернігівська область.

Як дістатися: найкраще для поїздки підійде авто, на вибір є дві траси — Київ-Суми або Київ-Чернігів. Можна також дістатися електричкою Київ – Ніжин з пересадкою на маршрутку. Або ж обрати рейсовий автобус Київ – Качанівка, квитки на нього коштують від 200 грн.

Переночувати можна в гостьовому готелі — ціни починаються від 100 грн за ніч. Для більшого комфорту можна залишитися в одному з готелів Чернігова – ціни починаються від 500-600 грн.

Всі ці локації – вдалий вибір для тих, хто не може визначитися, куди поїхати відпочивати восени в Україні.