Убиті коні часів першої світової війни, емансипація, елементи попарт та жахи російських воєнних злочинів в Україні. Все це поєдналося у виставці, яку PinchukArtCentre, разом із Бельгійським музеєм сучасного мистецтва ризикнув відкрити просто у центрі Києва просто під час війни. Йдеться про одразу дві експозиції.

На нижніх поверхах – твори 45 українських та закордонних митців під назвою Коли віра зрушує гори. На верхньому — і мирне життя світу, і скорочена версія нашумілої виставки про злочини Росії, яку уже бачили у Давосі та у штаб-квартирі НАТО. Тоді у Швейцарії експозицію відкрили разом з ОПУ.

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У PinchukArtCentre виставку називають історичною. Організатори стверджують: це унікальний випадок, коли у країну, де триває війна, привозять всесвітньо відомі експонати. І хоча вони мають страховку, але не від війни, тому на такий ризик погодилася звісно, мають страховку, однак, не від війни. На такий ризик погодилась фламандська спільнота.

Представити колекцію до Києва з Антверпена особисто приїхав директор Музею сучасного мистецтва M KHA Барт Де Бере.

– Іноді рішення треба ухвалювати негайно. Нас попросили допомагати, тож єдина правильна відповідь: Як ми це можемо зробити? – запевняє Барт.

У експозиції є нагадування про ідеали Майдану, за які Україна продовжує боротися у новій війні.

– Культура – це про виживання. Звісно, війна має бути виграна зброєю та військовими. Але культура і мистецтво є настільки природними для української душі, тож ми маємо бути тут, і ми повинні дозволити українцям думати, бачити щось, що пов’язане не лише із війною, – вважає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

PinchukArtCentre багато працював від кінця лютого, розповідаючи світові про нашу війну. Здивувала світ наша експозиція фотографій війни у Давосі – її розмістили у колишньому російському домі. Тепер весь світ знає його як Russian War Crime House. Українцям представляють дещо урізану експозицію, адже наші люди й так знають, що таке війна.

– Мистецтво давно уже вийшло за рамки картини в рамці на стіні — і це документ комунікації. Європейці шоковані, хоча у Києві зробили легшу версію виставки. Її також бачила штаб-квартира НАТО, а у вересні її покажуть у стінах Європарламенту, – розповідає керівниця Дослідницької платформи PinchukArtCentre Ксенія Малих.

Серед експонатів також і карта воєнних злочинів, яку оновлюють щомісяця і 8-хвилинному фільмові Олексія Сая.

Картина нараховує близько 6 400 найстрашніших робіт українських фотографів, які змонтовані під звук метронома та під записи перемовин російських солдатів із їхніми дружинами.

Фільм майже неможливо дивитися до кінця, але світ має побачити, яка дика, абсолютно безжальна, абсолютно беззмістовна війна триває в Україні.

Виставка доступна для відвідувачів з 17 липня до 9 жовтня.