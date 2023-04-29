Греция — страна легенд и мифов, вина и наслаждения. А еще — пляжей с невероятной красоты скалистыми берегами, в окружении хвойных деревьев. Есть пляжи и с белоснежным песком. Ежегодно Греция привлекает на отдых миллионы туристов со всего мира, особенно весной и летом.

Факты ICTV выяснили, стоит ли ехать в мае в Грецию, а также плюсы и минусы такого отдыха.

Когда лучше всего лететь в Грецию

Греция — самая солнечная европейская страна. Солнце светит здесь более 300 дней в году. Сезон для отдыха длится с мая по октябрь включительно. В мае вода в море прогревается до 20-22°C.

— Если вы любите теплое море, лучше лететь на отдых в Грецию в середине июня. Потому что в мае с погодой может не повезти. Возможны дожди. Впрочем, эти дожди не очень сильные и не смогут полностью испортить отдых. Несмотря на то, что средняя температура воздуха составляет +25 градусов, в отдельных районах она поднимается до +35 и выше, — говорит туристический эксперт Наталья Якименко.

Поэтому будьте готовы, что в центральной Греции и на севере в мае по ночам может быть довольно прохладно. На юге — теплее. В целом такая погода является комфортной для отдыха.

Какой курорт в Греции выбрать

Греция находится на южной части Балканского полуострова, и пятая ее часть — это острова. Их в стране почти 2 тыс. Наиболее популярный для отдыха именно в мае — остров Крит, самое теплое место в Греции весной.

К тому же Крит — самый бюджетный, по сравнению с другими островами и материковой частью Греции.

— В принципе получаются одни плюсы, потому что май — это еще не разгар отдыха. Не месяц массовых отпусков и не период, когда у детей начинаются каникулы. То есть, загрузка острова не очень большая. Из-за этого и цены доступные, можно уложиться в небольшой бюджет. Да и людей будет не так много. Это классно, потому что ты можешь выбрать номер, который ты хочешь, нет очередей в ресторанах, — говорит Наталья Якименко.

Если говорить о минусах, то все зависит от отеля. Потому что чаще всего проблемы могут быть только в заходе к пляжу. Поскольку остров вулканической породы, местами есть камни.

Стоимость отдыха в Греции

Цены на отдых в Греции в мае уже начинают понемногу расти, ведь май — это предвестник высокого сезона.

— Приблизительная стоимость — от €1 тыс. за двоих на все включено. За эти деньги вы получите страховку, перелет, проживание и питание. Вылеты могут быть из Кишинева или Польши. Доехать туда можно автобусом или поездом. Стоимость около 1 500 грн. Можно также прямым поездом из Киева в Варшаву, но билет на него купить достаточно сложно, — рассказывает эксперт.

Есть также автобусные туры на материк. Но стоит учитывать, что в дороге придется быть минимум 35 ч в одну сторону. Стоимость автобусного тура — восемь ночей в отеле на все включено, минимальная двойка — 47 тыс. грн.

Что посмотреть в Греции

Крит, как и вся Греция, создан на греческих мифах. Обязательно стоит поехать в Ираклио, посетить местный музей и башню. В годы Второй мировой центральная часть острова сильно пострадала, но там сохранился лабиринт древнегреческого чудовища и несколько дворцов.

— А еще с Крита удобнее всего ехать на Санторини. Потому что как отдых Санторини вы не будете рассматривать, а как экскурсию — то да, он очень инстаграмный, красивый. Туда ходят паромы. Стоимость за экскурсию составит от €130 до €150 на человека. В стоимость входит — проезд на пароме, далее автобусом вас возят по экскурсиям по самому острову. Это однодневная полноценная экскурсия, — советует Наталья Якименко.

На материковой части страны стоит побывать в Метеорах — это восьмое чудо света, высокие скалы, на вершинах которых расположены монастыри. Внесите в список для путешествия также Салоники — город руин византийских и римских времен и второй по величине в Греции. Там находится второй по величине университет среди всех Балканских стран.

А еще — стоит подняться на гору Олимп. Именно оттуда Зевс осуществлял свое правление. И именно там проживали Афродита, Афина, Гера, повелитель Посейдон и многие другие фигуры, известные в греческой мифологии. А из портов Лаврио или Пирей можно паромом добраться до любого греческого острова.