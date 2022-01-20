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Отдых

Дубай, Лондон и Канкун: самые популярные направления для отдыха в 2022 году

20 января 2022, 15:43
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Дубай
Источник: Depositphotos

Туристическая платформа Tripadvisor назвала самые популярные направления для отдыха в 2022 году. Рейтинг Travellers’ Choice Awards возглавил Дубай.

Этот город в Объединенных Арабских Эмиратах стал настоящей меккой для туристов, которым нравится роскошный отдых. Также в тройку популярных направлений вошли Лондон и Канкун.

10 самых популярных направлений в мире на Tripadvisor в 2022 году:

  1. Дубай, Соединенные Арабские Эмираты;
  2. Лондон, Великобритания;
  3. Канкун, Мексика;
  4. Бали, Индонезия;
  5. Крит, Греция;
  6. Рим, Италия;
  7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
  8. Стамбул, Турция;
  9. Париж, Франция;
  10. Хургада, Египет.

Несмотря на последствия пандемии коронавируса, Дубай по-прежнему привлекает туристов.

— Дубай – ультрасовременный город, в котором есть все: золотые пляжи, рестораны мирового класса и роскошные отели. Статус лучший в мире означает, что место получило звездные отзывы путешественников во всех секторах туризма, — сказал Джастин Рейд, директор направления и поездки Tripadvisor.

Раньше мы писали о лучших странах для путешествия и работы. Лучшим местом для такого стиля отдыха оказалась Португалия.

В список вошли 111 стран — эксперты оценивали их по 22 критериям в 6 категориях: путешествия, цены, здоровье и безопасность, удаленная работа, развлечения и погода.

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Теги
Дубай , Туризм
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