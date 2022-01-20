Туристическая платформа Tripadvisor назвала самые популярные направления для отдыха в 2022 году. Рейтинг Travellers’ Choice Awards возглавил Дубай.
Этот город в Объединенных Арабских Эмиратах стал настоящей меккой для туристов, которым нравится роскошный отдых. Также в тройку популярных направлений вошли Лондон и Канкун.
10 самых популярных направлений в мире на Tripadvisor в 2022 году:
- Дубай, Соединенные Арабские Эмираты;
- Лондон, Великобритания;
- Канкун, Мексика;
- Бали, Индонезия;
- Крит, Греция;
- Рим, Италия;
- Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
- Стамбул, Турция;
- Париж, Франция;
- Хургада, Египет.
Несмотря на последствия пандемии коронавируса, Дубай по-прежнему привлекает туристов.
— Дубай – ультрасовременный город, в котором есть все: золотые пляжи, рестораны мирового класса и роскошные отели. Статус лучший в мире означает, что место получило звездные отзывы путешественников во всех секторах туризма, — сказал Джастин Рейд, директор направления и поездки Tripadvisor.
Раньше мы писали о лучших странах для путешествия и работы. Лучшим местом для такого стиля отдыха оказалась Португалия.
В список вошли 111 стран — эксперты оценивали их по 22 критериям в 6 категориях: путешествия, цены, здоровье и безопасность, удаленная работа, развлечения и погода.