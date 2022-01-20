Туристическая платформа Tripadvisor назвала самые популярные направления для отдыха в 2022 году. Рейтинг Travellers’ Choice Awards возглавил Дубай.

Этот город в Объединенных Арабских Эмиратах стал настоящей меккой для туристов, которым нравится роскошный отдых. Также в тройку популярных направлений вошли Лондон и Канкун.

10 самых популярных направлений в мире на Tripadvisor в 2022 году:

Дубай, Соединенные Арабские Эмираты; Лондон, Великобритания; Канкун, Мексика; Бали, Индонезия; Крит, Греция; Рим, Италия; Кабо-Сан-Лукас, Мексика; Стамбул, Турция; Париж, Франция; Хургада, Египет.

Несмотря на последствия пандемии коронавируса, Дубай по-прежнему привлекает туристов.

— Дубай – ультрасовременный город, в котором есть все: золотые пляжи, рестораны мирового класса и роскошные отели. Статус лучший в мире означает, что место получило звездные отзывы путешественников во всех секторах туризма, — сказал Джастин Рейд, директор направления и поездки Tripadvisor.

Раньше мы писали о лучших странах для путешествия и работы. Лучшим местом для такого стиля отдыха оказалась Португалия.

В список вошли 111 стран — эксперты оценивали их по 22 критериям в 6 категориях: путешествия, цены, здоровье и безопасность, удаленная работа, развлечения и погода.