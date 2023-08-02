Одне з туристичних та гарних місць на Київщині – ландшафтний парк Добропарк. У нього хочеться приїжджати всією сім’єю, щоб помилуватися гарними краєвидами, сфотографуватися і просто відпочити на природі.
Цвітіння гортензій, лавандові поля, пляж біля озера, фудкорти, дитячі атракціони, відкритий басейн влітку – все це ви знайдете в Добропарку.
Якщо ви не хочете провести спекотні літні дні вдома, радимо завітати до Добропарку в сезон гортензій і насолодитися мальовничими, неперевершеними просторами.
Коли цвітуть гортензії у Добропарку 2023
Сезон гортензій у Добропарку триватиме з 1 серпня до 15 вересня 2023 року.
На території Добропарку висаджено понад 10 тис. кущів гортензій, є три локації з різноманітними сортами та безліч фотозон.
Радимо завітати до Добропарку до 15 вересня, щоб встигнути помилуватися красою цвітіння гортензій та неймовірною природою.
Де розташований Добропарк: локація та як дістатися
Адреса унікального парку: с. Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 18 км від Києва).
Доїхати до комплексу можна на власному авто або скористатися громадським транспортом.
Якщо плануєте добиратися на громадському транспорті, то варто доїхати до станції метро Житомирська, а звідти кожні 20 хв курсують прямі автобуси для відвідувачів у напрямку села Мотижин.
Альтернативою є автобус №771: шлях пролягатиме Житомирською трасою Е-40, а поїздка триватиме близько 30 хв.
Неважко буде приїхати й на власному авто. Для цього потрібно дістатися до станції метро Житомирська, а звідти повз села Стоянка, Чайки, Мила, Мрія та Березівка доїхати до комплексу.
Поруч із центральним входом ви знайдете велику стоянку, де зручно залишати свій транспорт.
Скільки коштує вхід – ціни 2023
Вартість квитка до Добропарку в 2023 році:
- Дорослий – 200 грн.
- Дитячий – 100 грн.
Добропарк працює щодня з 10:00 до 20:00.