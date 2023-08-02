Одне з туристичних та гарних місць на Київщині – ландшафтний парк Добропарк. У нього хочеться приїжджати всією сім’єю, щоб помилуватися гарними краєвидами, сфотографуватися і просто відпочити на природі.

Цвітіння гортензій, лавандові поля, пляж біля озера, фудкорти, дитячі атракціони, відкритий басейн влітку – все це ви знайдете в Добропарку.

Якщо ви не хочете провести спекотні літні дні вдома, радимо завітати до Добропарку в сезон гортензій і насолодитися мальовничими, неперевершеними просторами.

Коли цвітуть гортензії у Добропарку 2023

Сезон гортензій у Добропарку триватиме з 1 серпня до 15 вересня 2023 року.

На території Добропарку висаджено понад 10 тис. кущів гортензій, є три локації з різноманітними сортами та безліч фотозон.

Радимо завітати до Добропарку до 15 вересня, щоб встигнути помилуватися красою цвітіння гортензій та неймовірною природою.

Де розташований Добропарк: локація та як дістатися

Адреса унікального парку: с. Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 18 км від Києва).

Доїхати до комплексу можна на власному авто або скористатися громадським транспортом.