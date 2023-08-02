Одно из туристических и красивых мест в Киевской области — ландшафтный парк Добропарк. В него хочется приезжать всей семьей, чтобы полюбоваться красивыми видами, сфотографироваться и просто отдохнуть на природе.

Цветение гортензий, лавандовые поля, пляж у озера, фудкорты, детские аттракционы, открытый бассейн летом — все это вы найдете в Добропарке.

Если вы не хотите провести жаркие летние дни дома, советуем посетить Добропарк в сезон гортензий и насладиться живописными, непревзойденными просторами.

Когда цветут гортензии в Добропарке, где он находится, сколько стоит вход и как добраться до локации, узнавали Факты ICTV.

Когда цветут гортензии в Добропарке 2023

Сезон гортензий в Добропарке продлится с 1 августа по 15 сентября 2023 года.

На территории Добропарка высажено более 10 тыс. кустов гортензий, есть три локации с разнообразными сортами и множество фотозон.

Советуем посетить Добропарк до 15 сентября, чтобы успеть полюбоваться красотой цветения гортензий и невероятной природой.

Где находится Добропарк: локация и как добраться

Адрес уникального парка: с. Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 18 км от Киева).

Доехать до комплекса можно на собственном авто или воспользоваться общественным транспортом.

Если планируете добираться на общественном транспорте, то стоит доехать до станции метро Житомирская, а оттуда каждые 20 мин курсируют прямые автобусы для посетителей в направлении села Мотыжин.

Альтернативой является автобус №771: путь будет пролегать по Житомирской трассе Е-40, а поездка продлится около 30 мин.

Не трудно будет приехать и на собственном авто. Для этого нужно добраться до станции метро Житомирская, а оттуда мимо села Стоянка, Чайки, Мила, Мрия и Березовка, доехать до комплекса.

Рядом с центральным входом вы найдете большую парковку, где удобно оставлять свой транспорт.

Сколько стоит вход — цены 2023

Стоимость билета в Добропарк в 2023 году:

Взрослый — 200 грн .

. Детский — 100 грн.

Добропарк работает ежедневно с 10:00 до 20:00.