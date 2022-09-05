Початок осені – прекрасна пора, щоб відволіктися від рутини, позбутися негативних думок і порадувати себе приємними моментами життя, навіть у цей непростий час. Для мешканців та гостей столиці є маса варіантів – якщо Київ набрид, і хочеться нове чи гарне місце, можна виїхати за межі міста у безпечну зону.

Куди виїхати на вихідні з Києва – далі у матеріалі.

1. Богуслав, Київська область

Старовинне місто розташоване за 120 км від Києва – дістатися місця можна за 2 год на машині, або ж 2,5 год на автобусі за ціною близько 200 грн за квиток.

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Вважається, що свою назву місто отримало від фрази князя Ярослава Мудрого Богу Слава! У цій локації є купа пам’яток, які мають оцінити гості. Наприклад, можна побачити кам’яницю – це найстаріша споруда міста, яка дожила до наших днів. Вона була зведена в 1726 році для потреб єврейської громади Богуслава, і навіть використовувалася як в’язниця.

Можна також відвідати Свято-Троїцьку церкву, збудовану у ХІХ ст. – вона є пам’яткою архітектури національного значення.

Серед інших локацій – музей Марко Вовчок, що прожила у місті 8 років, чоловічий Свято-Миколаївський монастир, заснований у XVI ст., а також гранітні скелі. Скелі розміром 10-12 м розкидані вздовж річки Рось.

2. Екскурсія по Волині

Якщо немає бажання організовувати поїздку сім’єю, розв’язувати питання з проживанням та їжею – можна приєднатися до екскурсії безпечними зонами України. Наприклад, серед пропозицій є тур визначними пам’ятками західної частини нашої країни на 2 дні. Ціна на такі екскурсії невелика навіть в умовах війни – від 2 500 грн з проїздом автобусом, однією ніччю в готелі та сніданком.

Туристів поведуть в Острозі до державного історико-культурного заповідника, Острозького замку XIV ст., музею книги (Луцька вежа XVI ст.). Далі – Тунель кохання у Клевані, замок Любарта у Луцьку, Дубенський замок XV, палац Любомирських, Тараканівський форт.