Початок осені – прекрасна пора, щоб відволіктися від рутини, позбутися негативних думок і порадувати себе приємними моментами життя, навіть у цей непростий час. Для мешканців та гостей столиці є маса варіантів – якщо Київ набрид, і хочеться нове чи гарне місце, можна виїхати за межі міста у безпечну зону.
Куди виїхати на вихідні з Києва – далі у матеріалі.
1. Богуслав, Київська область
Старовинне місто розташоване за 120 км від Києва – дістатися місця можна за 2 год на машині, або ж 2,5 год на автобусі за ціною близько 200 грн за квиток.
Вважається, що свою назву місто отримало від фрази князя Ярослава Мудрого Богу Слава! У цій локації є купа пам’яток, які мають оцінити гості. Наприклад, можна побачити кам’яницю – це найстаріша споруда міста, яка дожила до наших днів. Вона була зведена в 1726 році для потреб єврейської громади Богуслава, і навіть використовувалася як в’язниця.
Можна також відвідати Свято-Троїцьку церкву, збудовану у ХІХ ст. – вона є пам’яткою архітектури національного значення.
Серед інших локацій – музей Марко Вовчок, що прожила у місті 8 років, чоловічий Свято-Миколаївський монастир, заснований у XVI ст., а також гранітні скелі. Скелі розміром 10-12 м розкидані вздовж річки Рось.
2. Екскурсія по Волині
Якщо немає бажання організовувати поїздку сім’єю, розв’язувати питання з проживанням та їжею – можна приєднатися до екскурсії безпечними зонами України. Наприклад, серед пропозицій є тур визначними пам’ятками західної частини нашої країни на 2 дні. Ціна на такі екскурсії невелика навіть в умовах війни – від 2 500 грн з проїздом автобусом, однією ніччю в готелі та сніданком.
Туристів поведуть в Острозі до державного історико-культурного заповідника, Острозького замку XIV ст., музею книги (Луцька вежа XVI ст.). Далі – Тунель кохання у Клевані, замок Любарта у Луцьку, Дубенський замок XV, палац Любомирських, Тараканівський форт.
3. База відпочинку Київської області
Якщо хочеться насолодитися природою, але члени сім’ї не готові відмовитися від благ цивілізації – база відпочинку чудово для цього підійде. Наприклад, одна з таких локацій розташована за 130 км від Києва і називається Золотий фазан у селі Вишківське. Гостям точно буде де погуляти – облаштована площа в 10 га вміщує два озера, на яких мешкають різні птахи та інші тварини. В наявності є кафе, альтанки, а також будиночки для оренди, щоб провести час із сім’єю або відправитися на рибалку.
Що стосується цін, оренда на дві ночі для двох коштуватиме 2 тис. грн, а риболовля коштує 500 грн для кожного відвідувача.
Варто зазначити, що далеко не всі території доступні українцям для дослідження – в умовах війни діють деякі обмеження, які краще не порушувати для особистої безпеки. Чи можна відпочивати на природі в умовах воєнного стану, читайте на Фактах ICTV.