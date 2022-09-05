Начало осени — прекрасная пора, чтобы отвлечься от рутины, избавиться от негативных мыслей и порадовать себя приятными моментами жизни, даже в это непростое время. Для жителей и гостей столицы есть масса вариантов — если Киев надоел, и хочется новое или красивое место, можно уехать за пределы города в безопасную зону.
Куда уехать на выходные из Киева — далее в материале.
-
Богуслав, Киевская область
Старинній город расположен в 120 км от Киева — добраться до места можно за 2 часа на машине, или же 2,5 часа на автобусе по цене около 200 грн за билет.
Считается, что свое название город получил от фразы князя Ярослава Мудрого Богу Слава! В этой локации есть куча достопримечательностей, которые точно должны оценить гости. К примеру, можно увидеть каменицу — это самая старая постройка города, дожившая до наших дней. Она была возведена в 1726 году для потребностей еврейской общины Богуслава, и даже использовалась в качестве тюрьмы.
Можно также посетить Свято-Троицкую церковь, построенную в XIX веке — она является памятником архитектуры национального значения.
Среди других локаций — Музей Марко Вовчок, которая прожила в городе 8 лет, мужской Свято-Николаевский монастырь, основанный в XVI веке, а также гранитные скалы. Скалы размером в 10-12 м разбросаны вдоль реки Рось.
-
Экскурсия по Волыни
Если нет желания организовывать поездку семьей, решать вопросы с проживанием и едой — можно присоединиться к экскурсии в безопасные зоны Украины. К примеру, среди предложений есть тур по достопримечательностям западной части нашей страны на 2 дня. Цена на такие экскурсии небольшая даже в условиях войны — от 2 500 грн с проездом на автобусе, ночью в отеле и завтраком.
Туристов поведут в Остроге в государственный историко-культурный заповедник, Острожский замок XIV ст., музей книги (Луцкая башня XVI ст.). Далее — Тоннель любви в Клевани, замок Любарта в Луцке, Дубенский замок XV века, дворец Любомирских, Таракановский форт.
-
База отдыха в Киевской области
Если хочется насладиться природой, но члены семьи не готовы отказаться от благ цивилизации — база отдыха отлично для этого подойдет. К примеру, одна из таких локаций расположена в 130 км от Киева и называется Золотой фазан в селе Вышковское. Гостям точно будет где погулять — обустроенная площадь в 10 га вмещает в себя два озера, на которых обитают различные птицы и другие животные. В наличии есть также кафе, альтанки, а также домики для аренды, чтобы провести время с семьей или отправиться на рыбалку.
Судя по ценам, аренда на две ночи для двоих обойдется в 2 тыс. грн, а рыболовля стоит 500 грн для каждого посетителя.
Стоит отметить, что далеко не все территории доступны украинцам для исследования — в условиях войны действуют некоторые ограничения, которые лучше не нарушать для личной безопасности. Можно ли отдыхать на природе в условиях военного положения — читайте на Фактах ICTV.