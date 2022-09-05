Начало осени — прекрасная пора, чтобы отвлечься от рутины, избавиться от негативных мыслей и порадовать себя приятными моментами жизни, даже в это непростое время. Для жителей и гостей столицы есть масса вариантов — если Киев надоел, и хочется новое или красивое место, можно уехать за пределы города в безопасную зону.

Куда уехать на выходные из Киева — далее в материале.

Богуслав, Киевская область

Старинній город расположен в 120 км от Киева — добраться до места можно за 2 часа на машине, или же 2,5 часа на автобусе по цене около 200 грн за билет.

Сейчас смотрят

Считается, что свое название город получил от фразы князя Ярослава Мудрого Богу Слава! В этой локации есть куча достопримечательностей, которые точно должны оценить гости. К примеру, можно увидеть каменицу — это самая старая постройка города, дожившая до наших дней. Она была возведена в 1726 году для потребностей еврейской общины Богуслава, и даже использовалась в качестве тюрьмы.

Можно также посетить Свято-Троицкую церковь, построенную в XIX веке — она является памятником архитектуры национального значения.

Среди других локаций — Музей Марко Вовчок, которая прожила в городе 8 лет, мужской Свято-Николаевский монастырь, основанный в XVI веке, а также гранитные скалы. Скалы размером в 10-12 м разбросаны вдоль реки Рось.

Экскурсия по Волыни

Если нет желания организовывать поездку семьей, решать вопросы с проживанием и едой — можно присоединиться к экскурсии в безопасные зоны Украины. К примеру, среди предложений есть тур по достопримечательностям западной части нашей страны на 2 дня. Цена на такие экскурсии небольшая даже в условиях войны — от 2 500 грн с проездом на автобусе, ночью в отеле и завтраком.

Туристов поведут в Остроге в государственный историко-культурный заповедник, Острожский замок XIV ст., музей книги (Луцкая башня XVI ст.). Далее — Тоннель любви в Клевани, замок Любарта в Луцке, Дубенский замок XV века, дворец Любомирских, Таракановский форт.

База отдыха в Киевской области

Если хочется насладиться природой, но члены семьи не готовы отказаться от благ цивилизации — база отдыха отлично для этого подойдет. К примеру, одна из таких локаций расположена в 130 км от Киева и называется Золотой фазан в селе Вышковское. Гостям точно будет где погулять — обустроенная площадь в 10 га вмещает в себя два озера, на которых обитают различные птицы и другие животные. В наличии есть также кафе, альтанки, а также домики для аренды, чтобы провести время с семьей или отправиться на рыбалку.

Судя по ценам, аренда на две ночи для двоих обойдется в 2 тыс. грн, а рыболовля стоит 500 грн для каждого посетителя.

Стоит отметить, что далеко не все территории доступны украинцам для исследования — в условиях войны действуют некоторые ограничения, которые лучше не нарушать для личной безопасности. Можно ли отдыхать на природе в условиях военного положения — читайте на Фактах ICTV.