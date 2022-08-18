Під час воєнного стану українці можуть вільно пересуватися країною та мандрувати.

Проте категорично заборонено відвідувати певні ділянки територій. Серед них, зокрема, ліси та зелені зони.

Про заборону відвідування лісів під час воєнного стану – читайте в нашому матеріалі.

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Де заборонено відпочивати

Літо – сезон шашликів та активного відпочинку на природі. Через повномасштабну війну в Україні ввели заборону на прогулянки та відвідування лісів, зелених зон, гірських маршрутів та водойм.

У кожній області діють свої, індивідуальні обмеження. Проте існують і загальні заборони:

заборонено відвідувати зони активних бойових дій та тимчасово окуповані території (східні та південні області України);

заборонено відпочивати у прифронтових зонах на сході України;

масові заходи – фестивалі, концерти;

сплави, походи, прогулянки чи екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів будь-якого регіону України;

України; не можна відвідування туристичні точки біля кордонів з Білоруссю чи Росією.

Також у різних областях діють заборони щодо відвідування водойм та лісів. Крім того, не варто активно відпочивати на природі на територіях областей, які були під окупацією – Київська, Чернігівська, Сумська, частина Житомирської.

Що стосується саме лісів, то їх заборонено відвідувати у:

Київській;

Черкаській:

Полтавській;

Волинській (область межує з білоруським кордоном);

Вінницькій (можна відвідувати транзитні стежинки);

Харківській;

Сумській.

Також на територію лісу заборонений в’їзд для транспортних засобів та іншої техніки. Винятком є ​​транспорт ЗСУ та інших військових формувань, а також комунальна техніка.

Крім того, у Львівській та Івано-Франківській області відвідувати ліси можна, проте заборонено в’їжджати в них на легкових авто, якщо масивом не пролягає транзитний шлях.

На Тернопільщині можна відвідувати водойми та ліси, проте не розпалювати в них багаття.

Варто зазначити, що у кожній області за безпеку відповідають насамперед Військова адміністрація, а також місцева влада, ДСНС, поліція та військові. Тому саме до них варто звертатися, щоб уточнити – чи безпечно відпочивати та відвідувати зелені зони у тому чи іншому регіоні.

Заборонили відвідування лісів насамперед через можливе мінування зелених зон та іншої ворожої небезпеки.

Відповідальність за відвідування лісу

Якщо ж людина все ж порушила заборону та пішла у ліс, наприклад, посмажити шашлик, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Ст. 77 КУпАП встановлює відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, тому на порушників, які розводять багаття у лісі, чекає штраф у розмірі від 1 530 до 4 250 грн, а для посадових осіб — від 4 250 до 15 300 грн.

Якщо працівники державної лісової охорони спіймають вас за прогулянкою лісом, вони зроблять попередження та попросять покинути територію.

Де можна посмажити шашлик

Попри заборону відвідування лісів та розпалювання багать, українцям хочеться відпочити на природі. Щоб зробити це легально, варто пошукати в інтернеті зони, кемпінги та наметові місця для відпочинку з шашликом.

Якщо ви чи ваші друзі маєте приватний будинок, влаштуйте пікнік у дворі. Там і заборон на розпал багаття немає, і можна спокійно та весело відпочивати.

Ще варіант – приготувати їжу вдома та вийти відпочивати у безпечну зелену зону вашого міста.