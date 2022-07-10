Пилипец летом – это отличное и тихое место для отдыха. Здесь вокруг величественные горы, живописные виды, родниковая чистая вода и свежий воздух. Посреди вековых елей в лесах – покой, которого не найти больше нигде.

Высокогорная деревня Пилипец (Закарпатская область) известна как горнолыжный курорт. Но заняться здесь есть чем на протяжении всего года.

Сейчас здесь малолюдно. Поэтому это отличное место, чтобы послушать тишину, понаблюдать природу, переключиться, отдохнуть и восстановить свое физическое и эмоциональное состояние.

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Добраться до Пилипца можно тремя способами – автомобилем, автобусом и поездом. Какой из них дешевле и удобнее – решать вам.

В Ужгород регулярно ездят поезда из Харькова, Киева, Одессы и Львова. От Ужгорода сюда 135 км. От станции Воловец, где останавливаются поезда – всего 14. К курорту можно заказать недорогой трансфер или такси.

До карантина и полномасштабной войны горный Пилипец ежедневно посещали тысячи туристов. Теперь их здесь почти нет. После 24 февраля все отели и турбазы были заселены переселенцами. Кто-то разрешал жить бесплатно, другие платили только за коммунальные услуги.

В настоящее время половина внутренне перемещенных лиц уже уехала с территории курорта. Здесь достаточно свободных мест, заведения размещения могут принять 1 тыс. отдыхающих.

– В целом на курорте уровень загруженности очень низкий, где-то 20%. Мало туристов сейчас в горах. Люди меньше путешествуют. В основном это уикенд-туры для местных. Среди недели гостей очень мало, – говорит туризмовед, преподаватель факультета туризма и международных коммуникаций Ужгородского национального университета Александр Коваль.

Цены на проживание в Пилипце меньше на 20%, чем в прошлом году. В зеленой усадьбе сутки на одного будут стоить от 150 грн. В отеле от 500-700 до 1, 5 тыс. грн в зависимости от класса гостиницы. Цены доступные. Условия – хорошие.

– В нашей усадьбе шесть номеров. В трех из них с начала войны живут переселенцы: две семьи из Запорожья, одна – из Киева. Мы можем принять 20 человек. На лето очень мало запросов. Звонков мало, даже чтобы поинтересоваться, не то чтобы забронировать жилье. Двухместный номер у нас стоит 400 грн. В прошлом году было 500. Без завтрака. Завтраки у нас стоят 80 грн, ужины – 150, – рассказывает владелица зеленой усадьбы Виктория Яслиган.

В Пилипце есть чем заняться и на что посмотреть. Можно просто любоваться пейзажами, дышать полной грудью и слушать журчание прозрачной воды в ближайшем ручейке. Это очень успокаивает.

Кто хочет активности и экстрима, тот может отправиться в горы. Вокруг Пилипца проходит множество туристических маршрутов. Они сейчас открыты, и ими можно пройти.

Самый известный туристический объект этого курорта – водопад Шипот. Он – один из лучших в Украине. Высота водопада – 14 метров. Он не замерзает даже в самые сильные морозы. Шум воды слышен издалека, поэтому водопад легко найти.

От Пилипца к нему ведет несколько троп. По дороге – сувенирный городок с магазинчиками, где много всякой оригинальной продукции. А еще – прохладительные напитки и вкусные блюда.

Туристы возле Шипота фотографируются. Говорят, что хрустальный фонтан напоминает им шепот. Отчаянные в летнюю жару под падающей водой даже купаются. Хотя она – ледяная.

Еще одной особенностью Пилипца является гора Гимба. Это самая посещаемая вершина горной долины Боржавы. С нее открываются невероятные виды. Высота Гимбы 1 491 метр.

Наверх можно подняться на кресельном подъемнике. Зимой он возит на склоны лыжников и сноубордистов. Подъем длится 20 минут. Стоит в обе стороны 180 грн.

На вершине горы путешественников ждут квадроциклы и даже парапланы. Один час езды на квадроцикле стоит на двух 1 тыс. грн, но есть обязательное условие. Вместе с вами должен ехать еще и инструктор. А это еще – 1 тыс. грн.

Летать на парапланах этим летом здесь начали неделю назад. Это невероятное удовольствие и несравнимые ощущения. Экстрим, чувство свободного полета и подлинной свободы.

Полонина Боржава – лучшее место для полетов в Украине, потому что она пологая. Здесь невероятные виды, захватывающие дух. Все полеты для туристов обязательно с инструктором. Продолжается 15 минут с набором высоты до 1,5 тыс. м. Стоит такое удовольствие 1,5 тыс. грн. Часть денег инструкторы отдают ВСУ.

В Пилипце есть несколько чанов. Там можно оздоровиться и оригинально отдохнуть, воспользовавшись этой уникальной терапией. Работают сауны.

Если на этот курорт приедете на несколько дней, можно отправиться на экскурсии к самому высокогорному в Украине озеру Синевир, в село музеев Колочава, пойти в реабилитационный центр бурых медведей и обязательно насобрать вкусной и витаминной черники. Именно сейчас эти дикие ягоды созрели.

Посетить все туристические достопримечательности Пилипца можно за один день. Из Ужгорода организуют специальные туры за 600 грн с человека – с трансфером и питанием. Если добираться самостоятельно – получится дешевле.

В условиях войны в Украине нет безопасных мест. Но рядом с Пилипцом нет стратегических объектов. На территории села есть два больших укрытия, где во время воздушной тревоги укроются все местные и гости курорта. О наличии безопасных укрытий в зеленых усадьбах следует уточнять у их владельцев перед бронированием.

– Некоторые гостиницы имеют подвальные помещения. Специальных укрытий не строили. Но опасности у нас нет. На территории, если говорить конкретно о нашей общине, нет никаких стратегических объектов. И у нас довольно спокойная ситуация. Есть обустроенные укрытия. Мы расклеили повсюду по Пилипцу карты. Там информация – где расположены укрытия и как до них добираться. С этим нет проблемы, – уверяет председатель Пилипецкой территориальной общины Виталий Пиринец.

Все сельские усадьбы, гостиницы и хижины в Пилипце работают. Их отремонтировали и прихорошили. Здесь ждут туристов.