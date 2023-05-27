Відпочинок необхідний усім українцям, навіть в умовах війни. Розслабитися, змінити обстановку – все це можливо завдяки подорожі, навіть у межах країни. Є безліч цікавих маршрутів, які не здадуться банальними навіть завзятому мандрівникові.

Куди поїхати влітку на авто Україною – далі в матеріалі

Поки на Сході України точаться бої, можна спланувати свій шлях на Захід країни. Наприклад, маршрут Ужгород – Невицьке – Мукачево – Чинадієво – Карпати займає всього 80 км. У першому місті можна відвідати унікальну фортецю ХІ століття, де розташований місцевий краєзнавчий музей.

Далі за маршрутом – село Невицьке. За ним, не доїжджаючи до Кам’яниці, можна побачити руїни замку Анни з роду Другетів. Далі дорога веде до Мукачева, де розташований замок Паланок. Після нього ще один замок у Чинадієво – це двоповерхова кам’яна будівля з двома вежами.

А далі – Карпати, де можна влаштувати відпочинок у місці до душі.

Жителям Києва чудово підійде подорож Чернігівською областю – це маршрут Батурин – Тростянець – Сокиринці – Качанівка. Маршрут завдовжки 143 км пролягає через найвідоміші маєтки на півночі України. Батурин – це столиця гетьманщини, тут можна знайти палац Розумовського, дерев’яну Воскресенську церкву, парк Гетьманська столиця і цитадель Батуринської фортеці.

Після цього дорога веде до Качанівки – там є палацово-парковий ансамбль Петра Румянцева.

Третій варіант для подорожі Україною влітку на авто – це маршрут Вінниця – Тульчин – Буша. Він займає всього 90 км, але дорога буде насиченою. У самій Вінниці є співочі фонтани, які прокидаються щовечора з травня по вересень. Щоправда, зараз вони не працюють.

Для поціновувачів науки й медицини є музей Миколи Пирогова та ретротехніки. У місті також купа різних парків.

У Тульчині – величезний палац, який навіть на знімках здається масивним, він належав Станіславу Потоцькому.

У селі Буша є стародавній скельний храм язичників. Дуже ймовірно, що тут проводили обряди та поклонялися богам.