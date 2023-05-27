Отдых необходим всем украинцам, даже в условиях войны. Расслабиться, сменить обстановку — все это возможно благодаря путешествию, даже в пределах страны. Есть множество интересных маршрутов, которые не покажутся банальными даже заядлому путешественнику.

Куда поехать летом на авто по Украине — далее в материале

Пока на Востоке Украины точатся бои, можно спланировать свой путь на Запад страны. К примеру, маршрут Ужгород — Невицкое — Мукачево — Чинадиево — Карпаты занимает всего 80 км. В первом городе можно посетить уникальную крепость ХІ века, где расположен местный краеведческий музей.

Далее по маршруту — село Невицкое. За ним, не доезжая до Каменицы, можно увидеть руины замка Анны из рода Другетов. Дальше дорога ведет в Мукачево, где расположен замок Паланок. После него еще один замок в Чинадиево — это двухэтажное каменное здание с двумя башнями.

А дальше — Карпаты, где можно устроить отдых в том месте, которое по душе.

Жителям Киева отлично подойдет путешествие по Черниговской области — это маршрут Батурин — Тростянец — Сокиринцы — Качановка. Маршрут длинной 143 км проложен по самым известным особнякам на севере Украины. Батурин — это столица гетманщины — здесь можно найти дворец Разумовского, деревянная Воскресенская церковь, парк Гетманская столица и цитадель Батуринской крепости.

После этого дорога ведет в Качановку — там есть дворцово-парковый ансамбль Петра Румянцева.

Третий вариант для путешествия по Украине летом на авто — это маршрут Винница — Тульчин — Буша. Он занимает всего 90 км, но дорога будет насыщенной. В самой Виннице есть поющие фонтаны, которые просыпаются каждый вечер с мая по сентябрь. Правда, сейчас они не работают.

Для любителей науки и медицины есть музей Николая Пирогова и ретро-техники. В городе также куча различных парков.

В Тульчине – огромный дворец, который даже на снимках кажется массивным, он принадлежал Станиславу Потоцкому.

В селе Буша есть древний скальный храм язычников. Очень вероятно, что здесь проводили обряды и поклонялись богам.