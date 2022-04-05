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Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье

5 апреля 2022, 12:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье
Источник: Pixabay

Компания Airbnb приостановила свою работу в России и Беларуси. Жители стран-агрессоров не могут арендовать жилье с помощью сервиса с 4 апреля.

— Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает прекращение возможности бронирования жилья жителями этих стран. По мере развития ситуации мы будем сообщать новую информацию, — сообщается в блоге компании.

Для хозяев жилья это означает блокировку календарей объявлений в России и Беларуси, а также невозможность приема новых гостей.

В свою очередь пользователи из других стран не смогут больше бронировать жилье или Впечатления в России и Беларуси.

Россиянам и белорусам больше не доступно оформление бронирований на Airbnb.

Так, изменения произошли на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля. Американская компания не хочет работать со страной-агрессором. К тому же, жители России могли специально мешать украинским беженцам искать жилье в Европе, бронируя свободные места. Учитывая, что РФ находится под железным куполом — арендовать жилье россиянам бессмысленно.

На фоне этого решения, россияне начали занижать оценки приложению Airbnb в Google Play и App Store, обвиняя компанию в ограничении по национальному признаку.

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К слову, чтобы поддержать украинцев, сервис Airbnb предоставляет жилье для 100 тыс. беженцев, которым из-за войны пришлось покинуть дом. Мы писали, как подать заявку на бесплатное жилье от Airbnb для украинцев.

Теги
Airbnb , Війна в Україні
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