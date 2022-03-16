Через війну в Україні багатьом людям довелося залишити свій дім та евакуюватися в безпечне місце.

Волонтери створили портали, що допоможуть знайти житло українцям за кордоном.

Якщо ви наважилися на якийсь час виїхати з України, але не знаєте, де жити, ці сервіси точно допоможуть знайти дах над головою.

5 сервісів для пошуку житла за кордоном

Host4Ukraine – сервіс, який пропонує біженцям з України безпечне житло за кордоном.

Щоби обрати житло, зареєструйтеся на платформі, знайдіть місце за ключовим словом або локацією, а після цього зв’яжіться з господарем помешкання.

СильнішіРазом – портал, де литовські волонтери дають притулок для біженців з України.

Заповніть на сайті форму, щоб волонтери могли вийти з вами на зв’язок. Безкоштовне житло тут надають терміном до трьох місяців.

Airbnb – безкоштовне житло для 100 тис. українців на короткий термін.

Всі перебування біженців будуть фінансуватися Airbnb, донорами Airbnb.org і завдяки щедрості господарів.

CouchSurfing – платформа для безпечного пошуку житла.

Щоб допомогти біженцям під час війни, сервіс став безкоштовним для українців і скасував обмеження на кількість повідомлень. Щоб знайти житло, необхідно зареєструватися на сайті.

Help380 – портал, який допомагає знайти людей, які шукають житло, людям, які можуть когось прихистити.

Створіть обліковий запис, після цього ви зможете створювати запити на допомогу – транспорт, житло, їжу та інші товари.

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За даними ООН, з початку повномасштабної війни з України виїхали 3 млн осіб, із них близько 1,4 млн – діти. Найбільше їдуть у сусідню Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію.