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Інтернет

Зламали обліковий запис Google: що робити і як відновити доступ

17 Жовтня 2022, 13:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Google Play
Джерело: Depositphotos

У період війни варто бути уважним і в цифровому просторі. Хакери роблять все, щоб отримати обманом дані українців. Найчастіше зловмисники зламують акаунти у соціальних мережах та сервісах, які пов’язані один з одним.

Наприклад, за допомогою доступу до Google-пошти можна отримати доступ до соцмереж користувача, причому зробити це навіть непомітно.

У Держспецзв’язку нагадали, які ситуації можуть підказати про наявність злому.

Зараз дивляться

Серед них – зміни даних в обліковому записі. Це стосується підв’язаного телефонного номера, а також інших налаштувань, які не змінював власник.

У списку активних пристроїв з’явився невідомий пристрій, який можна перевірити в налаштуваннях облікового запису. Також на пошті можуть зникати важливі листи, або у папці відправлених з’явилися невідомі.

У сервісі Google Диск до особистих даних отримали доступ невідомі користувачі, яким раніше не відкривався доступ.

Що робити, якщо Google-акаунт зламали – далі в матеріалі.

Перше, що потрібно зробити у разі злому – увійти в обліковий запис і змінити пароль. Набір цифр та символів потрібно замінити і в інших сервісах, якщо код однаковий для всіх програм та соцмереж.

Після цього потрібно подивитися на підключені пристрої, що увійшли до облікового запису. Якщо у списку немає невідомого гаджета – поверніть усі змінені зломником налаштування.

Якщо увійти до облікового запису немає можливості – скористайтеся функцією відновлення. Щоб підтвердити особу власника, доведеться відповісти на кілька запитань.

У Держспецзв’язку радять покращити захист Google-акаунту, щоб помітно ускладнити зловмисникам завдання:

  • встановіть надійний пароль;
  • підключіть двофакторну автентифікацію;
  • активуйте функцію безпечного перегляду сайтів.

В умовах війни також важливо підтримувати контакт із близькими та мати можливість викликати допомогу у разі небезпеки. Раніше у Держспецзв’язку розповіли, як залишатися на зв’язку у критичній ситуації.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Google
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