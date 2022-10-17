У період війни варто бути уважним і в цифровому просторі. Хакери роблять все, щоб отримати обманом дані українців. Найчастіше зловмисники зламують акаунти у соціальних мережах та сервісах, які пов’язані один з одним.
Наприклад, за допомогою доступу до Google-пошти можна отримати доступ до соцмереж користувача, причому зробити це навіть непомітно.
У Держспецзв’язку нагадали, які ситуації можуть підказати про наявність злому.
Серед них – зміни даних в обліковому записі. Це стосується підв’язаного телефонного номера, а також інших налаштувань, які не змінював власник.
У списку активних пристроїв з’явився невідомий пристрій, який можна перевірити в налаштуваннях облікового запису. Також на пошті можуть зникати важливі листи, або у папці відправлених з’явилися невідомі.
У сервісі Google Диск до особистих даних отримали доступ невідомі користувачі, яким раніше не відкривався доступ.
Що робити, якщо Google-акаунт зламали – далі в матеріалі.
Перше, що потрібно зробити у разі злому – увійти в обліковий запис і змінити пароль. Набір цифр та символів потрібно замінити і в інших сервісах, якщо код однаковий для всіх програм та соцмереж.
Після цього потрібно подивитися на підключені пристрої, що увійшли до облікового запису. Якщо у списку немає невідомого гаджета – поверніть усі змінені зломником налаштування.
Якщо увійти до облікового запису немає можливості – скористайтеся функцією відновлення. Щоб підтвердити особу власника, доведеться відповісти на кілька запитань.
У Держспецзв’язку радять покращити захист Google-акаунту, щоб помітно ускладнити зловмисникам завдання:
- встановіть надійний пароль;
- підключіть двофакторну автентифікацію;
- активуйте функцію безпечного перегляду сайтів.
В умовах війни також важливо підтримувати контакт із близькими та мати можливість викликати допомогу у разі небезпеки. Раніше у Держспецзв’язку розповіли, як залишатися на зв’язку у критичній ситуації.