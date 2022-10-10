На початку жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву та всій Україні. У деяких містах спостерігалися перебої з електрикою та зв’язком.

Як залишатися на зв’язку у критичній ситуації – далі у матеріалі.

У Держспецзв’язку нагадали про правила, які допоможуть підтримувати зв’язок із близькими чи людьми, які готові прийти на допомогу у скрутну хвилину.

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Насамперед, необхідно знизити навантаження на мобільний зв’язок – використовувати Wi-Fi замість стільникового інтернету, відмовитися від перегляду відео на користь текстових повідомлень, скоротити кількість розмов телефоном та встановити обмеження трафіку на пристрої.

Також експерти з безпеки рекомендують відключити автозавантаження файлів у месенджерах. Це робиться в налаштуваннях програми – найчастіше функція відключається в рядку Дані та сховище або Медіафайли.

Щоб телефон не підвів у скрутну хвилину, можна звантажити всю важливу інформацію в пам’ять пристрою, або записати її на папірець.

Щоб бути в курсі важливої ​​та перевіреної інформації, у Держспецзв’язку рекомендують підписатися на канали та сторінки держслужб у соцмережах та месенджерах.

Для безпечного зв’язку також рекомендується використовувати месенджери, які працюють як рація за допомогою Bluetooth:

Bridgefy

Walkie Talkie

Two Way: Walkie Talkie

У службі також нагадали про необхідність залишатися у сховку до закінчення сигналу тривоги.

На випадок, якщо потреба допомога, необхідно виконати алгоритм дій – телефонувати за номером 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.

Не виключено, що ворог намагатиметься знищити й чинні системи зв’язку для українців. У Держспецзв’язку розповіли, що робити, якщо не працює мобільний інтернет.