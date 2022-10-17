В условиях войны стоит быть внимательным и в цифровом пространстве. Хакеры делают все, чтобы заполучить обманом данные украинцев. Чаще всего злоумышленники взламывают аккаунты в социальных сетях и сервисах, которые связанны друг с другом.

К примеру, с помощью доступа к Google-почте можно получить доступ к соцсетям пользователям, причем сделать это даже незаметно.

В Госспецсвязи напомнили, какие ситуации могут подсказать на наличие взлома.

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Среди них — изменения данных в учетной записи. Это касается подвязанного номера телефона, а также других настроек, которые не менял владелец.

В списке активных устройств появился неизвестное устройство — это можно проверить в настройках учетной записи. Также на почте могут исчезать важные письма, или в папке отправленных появились неизвестные.

В сервисе Google Диск к личным данным получили доступ неизвестные пользователи, которым доступ ранее не открывался.

Что делать, если Google-аккаунт взломали — далее в материале.

Первое, что нужно сделать в случае взлома — войти в аккаунт и изменить пароль. Набор цифр и символов нужно заменить и в других сервисах, если код одинаковый для всех приложений и соцсетей.

После этого нужно посмотреть на подключенные устройства, которые вошли в аккаунт. Если в списке нет неизвестного гаджета — верните все измененные взломщиком настройки.

Если войти в аккаунт нет возможности — воспользуйтесь функцией восстановления. Чтобы подтвердить личность владельца, придется ответить на несколько вопросов.

В Госспецсвязи советуют улучшить защиту Google-аккаунта, чтобы заметно усложнить злоумышленникам задачу:

установите надежный пароль;

подключите двухфакторную аутентификацию;

активируйте функцию безопасного просмотра сайтов.

В условиях войны также важно поддерживать контакт с близкими и иметь возможность вызвать помочь в случае опасности. Ранее в Госспецсвязи рассказали, как оставаться на связи в критической ситуации.