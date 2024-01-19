Перший в історії приватний посадковий модуль Peregrine для Місяця загубився над Тихим океаном. Ймовірно, він згорів в атмосфері нашої планети.

Що відомо про модуль Peregrine

Спочатку Peregrine мав приземлитися на поверхню Місяця наприкінці лютого. Однак після запуску ракети з апаратом на борту стало відомо про поломку, через яку був витік палива.

На тлі цього пристрій так і не зміг наблизитися до поверхні супутника Землі і за траєкторією вирушив назад на Землю.

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Про втрату модуля повідомила компанія Astrobotic, яка створила пристрій разом з NASA. Відомо, що під час місії зв’язок із Peregrine зник увечері 18 січня під час “контрольованого повернення”.

Наразі учасники місії очікують повідомлень від правоохоронних органів щодо долі апарата, який зник над південною частиною Тихого океану.

На Instagram-сторінці Astrobotic опубліковано останній знімок, зроблений апаратом, на ньому можна бачити Місяць. За місію компанія отримала $100 млн від NASA.

Нагадаємо, що в модулі Peregrine був український прапор і прах акторів із серіалу Зоряний шлях, а також пристрої NASA для вивчення Місяця.