Первый в истории частный посадочный модуль Peregrine для Луны потерялся над Тихим океаном. Предполагается, что он сгорел в атмосфере нашей планеты.

Что известно о модуле Peregrine

Изначально Peregrine должен был приземлиться на поверхность Луны в конце февраля. Однако после запуска ракеты с аппаратом на борту стало известно о поломке, из-за которой была утечка топлива.

На фоне этого устройство так и не смогло приблизиться к поверхности спутника Земли и по траектории отправилось обратно на Землю.

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О потере модуля сообщила компания Astrobotic, которая создала устройство вместе с NASA. Известно, что в ходе миссии связь с Peregrine пропала вечером 18 января во время “контролируемого возращения”.

Сейчас участники миссии ожидают сообщений от правоохраительных органов касательно судьбы аппарата, который пропал над южной частью Тихого океана.

На Instagram-странице Astrobotic опубликован последний снимок, сделанный аппаратом, на нем можно видеть Луну. За миссию компания получила $100 млн от NASA.

Напомним, что в модуле Peregrine был украинский флаг и прах актеров из сериала Звездный путь, а также устройства NASA для изучения Луны.