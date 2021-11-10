Рідкісний комп’ютер Apple 1976 продали на аукціоні в США за $400 тис. Модель має назву Apple-1, і крім рідкості її унікальність полягає в корпусі.

Для виготовлення використовувалося дерево Коа, яке росте на Гавайських островах. Загалом таких екземплярів було виготовлено 200 штук – це один із них.

За даними аукціонерів, цей Apple-1 належав лише двом власникам — професору коледжу та його студенту. Крім самого комп’ютера, у комплект входили посібники користувача та програмне забезпечення Apple на двох касетах.

Відомо, що комп’ютер виготовлявся з 1976 року, коли Тім Кук, Стів Джобс та Стів Возняк заснували компанію. Самі пристрої в ті роки продавалися за ціною $666,66, і на сьогодні в робочому стані залишилося близько 20 таких Apple-1.

$400 тис. – не рекордна сума за такий комп’ютер. У 2014 році аналогічний екземпляр продали за рекордні $905 тис. у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що далеко не всі продукти подобаються творцям Apple. У вересні компанія випустила iPhone 13 під керівництвом Тіма Кука, але пристрій розчарував Стіва Возняка. Він заявив, що знайти різницю між новим флагманом та торішньою моделлю вкрай важко. На думку співзасновника Apple, компанія нічого революційного так і не представила.