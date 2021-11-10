Редкий компьютер Apple 1976 года продали на аукционе в США за $400 тыс. Модель имеет название Apple-1, и помимо редкости ее уникальность заключается в корпусе.

Для изготовления использовалось дерево Коа, которое растет на Гавайских островах. Всего таких экземпляров было изготовлено 200 штук — это один из них.

По данным аукционеров, этот Apple-1 принадлежал всего двум владельцам — профессору колледжу и его студенту. Помимо самого компьютера, в комплект входили руководства пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах.

Известно, что компьютер изготавливался с 1976 года, когда Тим Кук, Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию. Сами устройства в те года продавались по цене $666,66, и на сегодня в рабочем состоянии осталось около 20 таких Apple-1.

$400 тыс. — не рекордная сумма за такой компьютер. В 2014 году аналогичный экземпляр продали за рекордные $905 тыс. в Нью-Йорке.

Напомним, что далеко не все продукты нравятся создателям Apple. В сентябре компания выпустила iPhone 13 под руководством Тима Кука, но устройство разочаровало Стива Возняка. Он заявил, что найти разницу между новым флагманом и прошлогодней моделью крайне трудно. По мнению сооснователя Apple, компания ничего революционного так и не представила.